Concordia propune plăţi anticipate din Pilonul 2 în caz de boală şi creşterea deductibilităţii la Pilonul 3

Reprezentanţii patronatului Concordia propun posibilitatea efectuării de plată anticipată din Pilonul 2 de pensii în caz de boli grave, pe bază de documente stricte justificative, dar şi o atenţie mai ridicată asupra Pilonului 3, unde este vorba de bani „strict privaţi”, transmite Agerpres.

„Noi vrem ca sistemul de pensii, aşa cum a fost gândit el încă de la început, să îşi atingă scopul, iar acest scop nu poate fi atins decât dacă există şi această parte de plăţi, să zic plăţi programate. Acolo e destul de dificil pentru noi să ne dăm cu părerea sub ce formă să fie şi aceste plăţi programate, însă ce am observat din spaţiul public şi din discuţiile cu persoane cu care am interacţionat în mediul nostru, există şi această zonă sensibilă în care – şi am văzut că se practică şi în alte sisteme – să se ofere posibilitatea ca, dacă ai o boală gravă sau dacă ajungi într-o zonă de genul acesta, să-i oferi posibilitate de plată anticipată, să zicem, dar cu nişte documente stricte ca să se evite orice eludare a acestui aspect”, a afirmat, marţi, Iulian Lolea, macroeconomist în cadrul patronatului, la dezbaterea publică pe tema proiectului de Lege privind plata pensiilor private, organizată de Ministerul Muncii.

Acesta a făcut referire şi la Pilonul 3, unde crede că ar trebui acordată „o atenţie mai mare” pentru a nu se regăsi dubla taxare.

„Pe de altă parte, aş avea o observaţie pentru Pilonul 3. Ele au fost prezentate la pachet, însă trebuie să fim foarte atenţi pentru că acolo este vorba de bani strict privaţi. Exceptând acea deductibilitate de 400 de euro de la angajat şi angajator, sunt doar banii oamenilor care au fost deja taxaţi şi cred că acolo trebuie acordată o atenţie mai mare, pentru că este exact pilonul care ia presiunea şi de pe Pilonul 2 şi de pe Pilonul 1, care ar trebui să aducă ceva în plus. Am auzit răspunsul dumneavoastră şi n-aş mai vrea să-l repet pentru partea de deductibilitate – nu este la dumneavoastră această zonă pentru partea de taxare -, însă chiar mi-ar plăcea să se acorde o atenţie mai ridicată şi să nu vedem dubla taxare acolo şi să fie încurajată mai mult şi acea deductibilitate de 400 de euro care a rămas la un nivel de acum foarte mult timp. Dacă mi-amintesc corect, atunci era setată undeva la mai mult de 7% din salariul mediu. (…) Aici ar trebui să se umble. Şi, pe de altă parte, cred că trebuie gândit un pic diferit faţă de Pilonul 2, unde ştim cu toţii că banii se duc din CAS-ul care altfel s-ar fi dus la Pilonul 1. Adică, statul acolo este un partener, dacă vreţi, între ghilimele, şi trebuie să respectăm partea pe care statul o pune acolo şi haideţi să înţelegem ce înseamnă un sistem de pensii”, le-a transmis Lolea reprezentanţilor ASF şi ai Ministerului Muncii, prezenţi la dezbatere.

La rândul său, vicepreşedintele ASF Dan Armeanu a admis că nivelul deductibilităţii limitează nivelul contribuţiilor la Pilonul 3 şi a susţinut că toţi cei 3 piloni de pensii private sunt trataţi la fel, pentru că au acelaşi rol, respectiv acela de a genera o pensie.

„Referitor la taxare, la impozitare, aşa cum v-am spus, decizia o are altă instituţie. În schimb, nivelul deductibilităţii limitează nivelul contribuţiilor la acest moment, adică contribuţiile care sunt plătite în Pilonul 3 practic se limitează undeva la 33 de euro, adică echivalentul a 400 de euro pe an. Sistemul nu a trecut pe partea de contribuţie medie de acest nivel şi explicaţia este aceasta a unei deductibilităţi care a rămas la nivelul de acum 10 ani când a fost…dar în legea de plată noi tratăm toate cele trei sisteme sau toţi cei 3 piloni de pensii private la fel, pentru că au acelaşi rol, acela de a obţine o pensie. Se observă în ultimii ani o dezvoltare continuă a Pilonului 3, am ajuns la 950.000 ce participanţi, aproape un milion, am trecut de un miliard active, adică sistemul s-a dezvoltat mai ales în ultimii ani, dar ne confruntăm cu această limitare a contribuţiei care provine din deductibilitatea de 400 de euro”, a explicat Dan Armeanu.