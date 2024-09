Geoană: A pornit un val de ostilitate/ Elementul principal al acestor atacuri este teama de schimbare adevărată pe care eu am să o aduc / Există şi o campanie de dezinformare care vine şi din exteriorul României

Fostul secretar general adjunct al NATO Mircea Geoană afirmă că a început să simtă ”un val de ostilitate” din momentul în care în spaţiul public a început să se vorbească despre candidatura sa şi din momentul în care el a afirmat public că vrea să fie independent. ”Elementul principal al acestor atacuri este teama de schimbare adevărată pe care vreau să o aduc şi am să o aduc”, declară Geoană. El susţine că atacurile ”sunt finanţate” de cei care ”se tem” de candidatura sa, subliniind că există şi o ”campanie de dezinformare” care vine din exteriorul României, din zone care nu doresc ca el să ajungă şef de stat. Fostul lider al PSD spune că nu se ”dezice” de ceea ce a fost, nici de PSD. ”Mă deranjează, dar nu mă descurajează aceste atacuri, încercarea de a încălzi ciorba de acum 20 de ani cred că nu e credibilă”, declară Geoană, transmite News.ro.

”Partea procesului de reflecţie interioară, de gândire, a fost legată nu doar de revenirea în politică şi de candidatura la preşedinţia ţării noastre, ci şi de cum să o faci şi de ce o faci. (…) Când am început să hotărăsc că voi candida, am zis: nu mai vreau să depind de niciun partid politic din România, candidez ca independent reprezentând cât de mult pot eu întreaga naţiune română, folosind experienţa mea din politică, pentru că dacă eşti neexperimentat nu ai mare lucru de făcut, pentru că te fentează toţi. Şi în clipa în care eu am venit şi am spus: sunt, într-un fel, deasupra partidelor, lucrez cu partidele, voi lucra cu partidele, dar sunt independent faţă de voi şi faţă de modul în care voi operaţi astăzi, cred că atunci a pornit un val de ostilitate”, a afirmat Mircea Geoană, într-un interviu difuzat, miercuri seară, de Antena 3

El a spus că şi-a asumat riscul de a fi ţinta ostilităţilor şi a subliniat că există ”atacuri finanţate” de cei ”care se tem” de candidatura sa.

”Elementul principal al acestor atacuri este teama de schimbare adevărată pe care eu am să o aduc şi am să o aduc. A doua chestiune: eu nu am nimica de ascuns, viaţa mea este o carte deschisă, am mai făcut campanii, mi s-au făcut atacuri similare. Ce aduc ei acuma: aduc imagini şi poveşti de acuma 15-20 de ani. Pentru publicul de astăzi, pentru cei tineri de azi care m-au descoperit în ultimii ani la NATO şi în afara politicului, pentru cei mai maturi care m-au cunoscut şi în alte ipostaze, nu sunt credibile aceste atacuri pentru că este clar că Mircea Geoană de astăzi, 2024, am evoluat. (…) Iar atacurile, dacă le vedeţi, sunt în două-trei zone, e destul de clar cine le finanţează, că-s finanţate. E clar că cei care se tem de candidatura mea şi chiar mă şi bucur că într-o recentă decizie a Consiliului Naţional pentru Audiovizual, pentru că am reclamat acolo aceste campanii, chiar acolo a fost recunoscut că este o campanie de defăimare structurată”, a adăugat Geoană.

El a susţinut că şi în exteriorul ţării sunt entităţi care nu vor un fost lider al NATO în fruntea României.

”Mai există şi altceva pe care nu pot comenta prea mult, dar este evident, există şi o campanie de dezinformare care vine şi din exteriorul României. Nu cred că toată lumea mai de la est e fericită ca cineva de la… Există un manual standard de interferenţă în alegerile din ţările democratice. Deci este o combinaţie de oameni care se agaţă disperaţi de puterea lor, mai ales din partidele tradiţionale, o armată de troli, dezinformare care are sursă internă şi sursă externă. Mă deranjează, dar nu mă descurajează aceste atacuri, ele fac parte într-un fel şi din campania politică şi cred că nu se lipesc, pentru că încercarea de a reîncălzi ciorba de acuma 20 de ani cred că nu e credibilă”, a afirmat Mircea Geoană.

El a spus că nu se dezice de faptul că a fost om politic şi lider al PSD.

”Nu mă dezic, am tras cât am putut să-l modernizez, să-l duc în Europa. Am făcut cât m-au dus puterile, cu greşeli, dar cu bună intenţie de fiecare dată. (…) Sunt parţial ceea ce am fost, nu mă dezic că am fost şef la un partid mare, nu mă dezic de convingerile mele, dar cred că azi e o altă etapă”, a mai afirmat Geoană.