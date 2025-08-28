G4Media.ro
Furt „la pont”, la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași / O pacientă…

paturi spital salon
Sursa foto: Ministerul Sănătății

Furt „la pont”, la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași / O pacientă a rămas fără bijuterii în timp ce se afla în operație / Hoțul s-a dat drept fiul victimei și i-a luat obiectele personale din salon /  Pacienții cer întărirea pazei și instalarea de camere de supraveghere

O pacientă internată la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași acuză instituția că ar fi rămas fără bunuri de mare valoare după ce un tânăr necunoscut ar fi intrat nestingherit printre bolnavi și i-a furat geanta, în timp ce ea se afla în operație, scrie Ziarul de Iași.

Potrivit victimei, hoțul – un tânăr de aproximativ 20–25 de ani, cu ghiozdan în spate – s-a prezentat drept fiul pacientei ce era atunci la o procedură medicală, păcălind personalul și pacienții din salon. El a sustras un portofel cu 3.500 de lei, un lănțișor de aur, acte de identitate și mai multe carduri bancare.

„Este inadmisibil ca într-un spital public de talie mare să se întâmple asemenea furturi fără ca autoritățile să intervină. Hoțul a intrat «la pont», ceea ce sugerează că există complici în interior – angajați, paznici sau alte persoane cu acces. Pacienții sunt complet lipsiți de protecție”, a declarat femeia, vizibil revoltată.

”În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea situației de fapt, identificarea autorilor și luarea măsurilor legale ce se impun”, a precizat IPJ Iași.

Pacienții și familiile lor cer acum măsuri urgente: întărirea pazei, instalarea de camere de supraveghere funcționale și controale mai stricte la intrările din spital, pentru ca asemenea furturi să nu se mai repete.

 

