Furnizarea energiei termice în locuințele din Arad este reluată la două săptămâni de la oprire / Prognoza meteo arată că temperaturile minime vor scădea aici până la un grad Celsius

Furnizarea energiei termice în locuințele din orașul Arad va fi reluata de CET Hidrocarburi, la doua saptamâni de la oprire, din cauza temperaturilor scăzute anunțate pentru următoarele zece zile, care dimineața vor coborî aproape de zero grade Celsius, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Producatorul si furnizorul de agent termic CET Hidrocarburi Arad a anunțat miercuri, ca „având în vedere evoluția temperaturilor exterioare pentru zilele următoare precum si Regulamentul pentru furnizarea si utilizarea energiei termice”, caloriferele vor fi încălzite din nou începând de miercuri de la ora 18:00.

„În cazul în care exista consumatori care au demarat deja lucrări la instalațiile interioare, pentru evitarea unor situații nedorite (inundații etc.) acestia trebuie obligatoriu sa-si închidă căldura din căminele de branșament ale imobilelor”, a transmis conducerea centralei.

Furnizarea energiei termice pentru încălzire fusese oprita în 4 aprilie, pe fondul temperaturilor ridicate, care noaptea depășeau 10 grade, iar ziua au ajuns pâna la 29 de grade Celsius.

Pentru următoarele zece zile, prognoza meteo arata ca în Arad temperaturile minime vor fi de 1 – 5 grade, iar cele maxime de 10 – 15 grade Celsius.

În toamna anului trecut temperaturile exterioare ridicate au amânat cu câteva saptamâni începerea furnizării agentului termic pentru încălzirea locuințelor din municipiul Arad, pornirea căldurii având loc etapizat abia din 6 noiembrie. În general, încălzirea locuințelor începea în prima parte a lunii octombrie.

CET Hidrocarburi, având ca acționar 100% Consiliul Local Municipal Arad, mai are aproximativ 20.000 de locuințe racordate, fata de 43.000 câte erau în 1990, potrivit Agerpres.