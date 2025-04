Funeriu: Domnule Ciolacu, de ce avea România nevoie de un personaj fără nicio legătură cu vreo autoritate constituţională pentru a „vorbi la Trump”? Asemeni lui Ponta mergeţi pe logica „ştiu eu un băiat” acolo/ Solicitarea către Bolojan

Fostul ministru al Educaţiei Daniel Funeriu, candidat la Preşedinţie, îl întreabă pe premierul Marcel Colacu, referitor la emisarul său special în SUA Dragoş Sprânceană, de ce avea România nevoie de un personaj fără nicio legătură cu vreo autoritate constituţională pentru a „vorbi la Trump”, afirmând că, asemeni lui Ponta, şi şeful Executivului merge pe logica „ştiu eu un băiat” acolo. De asemenea, îi cee preşedintelui interimar Ilie Bolojan să se disocieze public de acţiunea premierului. Reacţia lui Funeriu vine după declaraţii contoversate făcute de Dragoş Sprînceană referitoare la relaţia cu, SUA, cu UE şi la susţinerea faţă de Ucraina, transmite News.ro.

”Domnul Ciolacu construieşte un stat paralel în varianta 2.0. România are ambasador în Statele Unite. România are ministru de externe. România are preşedinte -interimar, cert, dar perfect constituţional-.Domnule Ciolacu, de ce avea România nevoie de un personaj fără nicio legătură cu vreo autoritate constituţională pentru a „vorbi la Trump”? Domnule Ciolacu, asemeni lui Ponta mergeţi pe logica „ştiu eu un băiat” acolo şi „vorbesc eu unde trebuie””, afirmă Funeriu.

El îii transmite pemeruulu că nu aşa se conduce o ţară, ci ”cu oameni vrednici, profesionişti, perfect formaţi pentru postul diplomatic”.

”O ţară nu se conduce cu „ştiu eu un băiat care rezolvă”. Domnule preşedinte Bolojan, e momentul să vă disociaţi public de acţiunea premierului, altminteri vom cădea din lac în puţ în ochii lumii întregi care, ne place sau nu, ne priveşte cu atenţie”, declară Funeriu.

Unul dintre emisarii speciali ai României, Dragoş Sprînceană, a explicat la Digi24 ce rol ocupă în relaţia cu SUA. A avut însă poziţii contradictorii legate de războiul din Ucraina, dar şi de ce va face exact pentru îmbunătătirea dialogului cu administratia Trump. El a susţinut în mod fals că preşedintele francez Emmanuel Macron vrea continuarea războiului din Ucraina şi că administraţia americană ar trebui să „ignore un pic mesajele României, pro-Ucraina şi pro-Franţa”, deoarece România are un preşedinte interimar „care nu va mai conta într-o lună şi jumătate”.

”Statele Unite îşi doresc foarte mult oprirea războiului din Ucraina. Domnul Macron îşi doreşte continuarea acestui război din Ucraina”, a spus el.

Este însă o afirmaţie falsă. Macron – şi Uniunea Europeană, de altfel – sprijină Ucraina în faţa agresiunii Rusiei şi cer negocieri de pace care să fie echitabile pentru Kiev.

„Atâta vreme cât România se aliniază cu cu aceste direcţii, să zic aşa, prin anumite declaraţii ale unora, Statele Unite nu o să fie încântate. Ne dorim cu toţii ca 2000 de persoane în Ucraina să nu mai moară săptămânal. România ar trebui să îşi dorească acelaşi lucru. Ne dorim cu toţii ca războiul să se termine, să redăm prosperitate economică la nivel atât european, cât şi global şi în Statele Unite. România ar trebui să îşi dorească acelaşi lucru. Atâta vreme cât războiul continuă, România nu o să fie bine economic”, a continuat Sprînceană. Când i s-a atras atenţia că poziţia sa este diferită de cea statului român în ceea ce priveşte Ucraina, omul de afaceri a spus: „Eu l-am întrebat personal pe domnul Ciolacu şi mi-a spus opusul la ce spuneţi dumneavoastră acum, din partea dumnealui şi biroului dumnealui”.

„Domnul Marcel Ciolacu de asta m-a şi sunat personal, fiindcă îşi doreşte o apropiere şi o îmbunătăţire a relaţiilor cu Statele Unite”, a adăugat el. Sprânceană s-a contrazis apoi, spunând că de fapt nu a discutat despre Ucraina cu Ciolacu.

