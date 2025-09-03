FRF și Cărturești lansează primul titlu al Editurii FRF: Generația de Suflet în benzi desenate

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Federația Română de Fotbal, în parteneriat cu Cărturești, anunță lansarea Editurii FRF și a primului volum din portofoliu – „Generația de Suflet”, o bandă desenată realizată de autorul Mihai Ionuț Grăjdeanu, care reconstituie în stil creativ, într-un limbaj potrivit celor mici, povestea nașterii Generației de Suflet, ilustrând parcursul Echipei Naționale în preliminariile pentru EURO 2024 și la turneul final din Germania.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Parteneriatul FRF – Cărturești are la bază promovarea educației și a lecturii în rândul copiilor și tinerilor, prin valorile comune ale sportului și culturii: echilibru, disciplină, inspirație și dorința de a evolua.

La începutul lunii august, în cadrul aceleiași colaborări, a fost lansată o colecție specială de caiete școlare ilustrate cu jucători și jucătoare ai naționalelor României, alături de fragmente din volumul „Generația de suflet”. Acestea sunt primele etape ale unui proiect pe termen lung, ce își propune să aducă împreună educația și fotbalul în cât mai multe inițiative dedicate tinerilor.

“Prin Editura FRF ne dorim să construim un ecosistem educațional și cultural în jurul fotbalului. Ne propunem să publicăm cărți care să inspire și să formeze: de la povești pentru copii care aprind dragostea pentru fotbal și lectură, până la biografii, volume motivaționale și lucrări de specialitate pentru profesioniștii din sport.

Credem că lectura și fotbalul pot merge împreună, contribuind la dezvoltarea unei generații mai educate, mai puternice, capabilă de inovație”, a declarat Răzvan Burleanu, președinte Federația Română de Fotbal.

“Lectura și sportul sunt esențiale în formarea copiilor și tinerilor. E important ca ei să găsească modele și contexte care să-i motiveze, să-i ajute să se dezvolte și să înțeleagă lumea, din aproape în aproape, prin propriile experiențe, asta ne-a preocupat întotdeauna la Cărturești.

Fotbalul și lectura pot face echipă foarte bună: sunt spații unde găsești refugiu, unde îți poți antrena imaginația, unde iți poți testa limitele și poți lega prietenii”, a declarat Nicoleta Iordan, co-fondator Cărturești.

Mihai Ionuț Grăjdeanu este autor și profesor de benzi desenate, cu peste 12 ani de experiență în proiecte editoriale și educaționale. A fondat inițiative precum Legendele Dacilor, Comics Didactic și BD Historia, a creat manuale, albume și reviste de bandă desenată și a inițiat „Olimpiada de Benzi Desenate”, un proiect unic în lume, organizat sub egida Comitetului Olimpic și Sportiv Român și a CNR UNESCO.

Operele sale au fost prezentate în expoziții și conferințe internaționale, iar metoda sa educațională, Banda Desenată Aplicată la Școală, este utilizată în instituții din România și Europa.

Despre Cărturești

De 25 de ani, Cărturești este mai mult decât o librărie – este un spațiu al ideilor, dialogului și transformării personale. Prin evenimente, campanii și parteneriate, Cărturești sprijină accesul la educație, cultură și bunăstare emoțională pentru toate vârstele.

Anual, Cărturești donează mii de cărți bibliotecilor din toată țara, premiază literatura românească pentru copiii prin „Premiile Cărturino”, promovează literatura pentru adolescenți prin „FestivalYA”, oferă „Burse de creație literară” scriitorilor români, oferă a doua viață cărților prin programul „CărturEști Donator de povești” prin care cărțile ajung la copiii din medii defavorizate din toată țara.