Fraţii Menendez, care şi-au ucis părinţii în 1989, în Los Angeles, pot aplica pentru eliberare condiţionată / Un serial Netflix spune povestea lor

Un judecător din Los Angeles a pronunţat o nouă sentinţă pentru doi fraţi care execută închisoare pe viaţă pentru uciderea părinţilor lor într-o locuinţă luxoasă din Beverly Hills în 1989, făcându-i eligibili pentru eliberare condiţionată, transmite BBC, preluată de News.ro.

Susține G4Media. Click AICI pentru a redirecționa 3.5% din impozit - online, gratuit și simplu. Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Judecătorul Michael Jesic le-a dat lui Erik şi Lyle Menendez o nouă sentinţă de la 50 de ani la închisoare pe viaţă. Fraţii vor trebui acum să pledeze pentru eliberarea lor în faţa comisiei de eliberare condiţionată a statului.

Cei doi au recunoscut că i-au ucis pe Kitty şi Jose Menendez, dar au spus că au acţionat în legitimă apărare după ani de abuzuri.

Procurorii au susţinut că fraţii au plănuit crimele cu puşca pentru a avea acces la averea părinţilor lor, că încă nu şi-au asumat responsabilitatea şi că nu ar trebui să fie eliberaţi. Cazul, care a generat cărţi şi documentare, încă divizează America. A fost readus în atenţia publică de un serial Netflix.

După ce judecătorul a fost de acord să comute sentinţa, fraţii au făcut o declaraţie emoţionantă în faţa instanţei. Aceştia au trecut în revistă detaliile crimelor brutale şi decizia lor de a reîncărca şi de a continua să îşi împuşte părinţii în sufrageria lor.

Ambii şi-au cerut scuze pentru acţiunile lor şi au vorbit despre speranţele lor de a lucra cu victimele abuzurilor sexuale şi de a-i ajuta pe cei încarceraţi dacă vor fi eliberaţi.

„A trebuit să încetez să fiu egoist şi imatur pentru a înţelege cu adevărat prin ce au trecut părinţii mei în acele ultime momente”, a declarat Erik Menendez în faţa instanţei.

El descrie „şocul, confuzia şi trădarea” pe care trebuie să le fi simţit văzându-şi fiii ţinând arme şi deschizând focul.

Vocea lui Lyle Menendez a cedat în timp ce vorbea despre impactul acţiunilor sale „de neînţeles” asupra familiei lor.

„V-am minţit şi v-am forţat să fiţi umiliţi în public”, a spus el familiei sale.

El a spus că aceştia „au plâns cu mine şi şi-au exprimat suferinţa” şi că este ”recunoscător pentru dragostea şi iertarea” lor.

Judecătorul Jesic a calificat drept „remarcabilă” activitatea fraţilor în timpul detenţiei, dar a menţionat că sentinţa iniţială a fost justificată la momentul respectiv.

El a declarat că, în conformitate cu liniile directoare, ei erau eligibili pentru o nouă sentinţă, pronunţând noua sa sentinţă de la 50 de ani la închisoare pe viaţă. Fraţii au executat deja mai mult de 30 de ani de închisoare.

Anamaria Baralt, verişoara fraţilor, care a depus mărturie în sala de judecată mai devreme în cursul zilei, a declarat că familia lor era entuziasmată.

”Este un proces dificil”, a spus ea despre audierea de eliberare condiţionată care îi aşteaptă pe fraţi, dar a precizat că aceştia vor „păşi cu nerăbdare pe acele uşi dacă asta înseamnă că îi putem avea acasă”.

Anterior, în sala de judecată, rudele au implorat judecătorul să permită eliberarea fraţilor.

Anamaria Baralt, care a declarat că a fost apropiată de ei de când erau copii, i-a spus judecătorului că merită „o a doua şansă la viaţă”.

„A fost un coşmar. Sunt disperată ca acest proces să se încheie”, a spus ea.

Ea a declarat instanţei că vorbeşte frecvent cu fraţii şi că aceştia şi-au asumat „responsabilitatea pentru acţiunile lor”.

Ea a spus că Lyle Menendez i-a recunoscut că i-a cerut unui martor să mintă atunci când a depus mărturie la procesul lor anterior.

Dar ea a adăugat: „Sunt oameni foarte diferiţi de băieţii care au fost”.

Procesul fraţilor, acum în vârstă de 54 şi 57 de ani, unul dintre primele care a fost difuzat la televiziune, chiar înaintea celui al jucătorului de fotbal american O.J. Simpson, a rămas gravat în memoria colectivă americană. Procurorii i-au acuzat pe cei doi tineri, în vârstă de 18 şi 21 de ani la momentul respectiv, că şi-au ucis părinţii pentru a moşteni averea lor de 14 milioane de dolari. Fraţii au prezentat crimele ca pe o încercare disperată de autoapărare, susţinând că au fost violaţi ani de zile de tatăl lor.

Serialul Monsters: The Story of Lyle and Erik Menendez şi un documentar produs de Netflix au reaprins recent interesul pentru acest caz, într-o lume în care mişcarea #MeToo a schimbat percepţia asupra victimelor violenţei sexuale. Cazul generează o frenezie, celebrităţi precum Kim Kardashian susţinând campania online în numele celor doi fraţi.

În acelaşi timp, o audiere programată pentru sfârşitul lunii ianuarie pentru a examina cererea lor de eliberare a fost amânată pentru 20 şi 21 martie, din cauza incendiilor care afectau Los Angeles-ul în acea perioadă.