Fragmente rezultate din impacturi străvechi, de acum 4,5 miliarde de ani, descoperite în mantaua planetei Marte

Sursa foto: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

Fragmente rezultate din impacturi străvechi, de acum 4,5 miliarde de ani, descoperite în mantaua planetei Marte

Materie stâncoasă provenită din impacturi străvechi se regăseşte împrăştiată, sub forma unor bucăţi uriaşe, în mantaua planetei Marte, ceea ce oferă noi informaţii despre interiorul planetei şi istoria sa timpurie, transmite vineri agenţia de știri Xinhua, citată de Agerpres.

Fragmente rezultate din impacturile masive care au avut loc pe Marte în urmă cu 4,5 miliarde de ani au fost detectate sub suprafaţa acestei planete cu ajutorul sondei spaţiale a NASA InSight, care a înregistrat datele înainte de încheierea misiunii sale, în 2022.

Aceste evenimente străvechi de impact au eliberat suficientă energie pentru a topi porţiuni de mărimea unui continent din scoarţa şi mantaua lui Marte, transformându-le într-o vastă întindere de magmă şi injectând simultan fragmentele impactorului şi resturile marţiene adânc în interiorul planetei, potrivit studiului publicat în jurnalul ştiinţific Science.

Rămăşiţele acestor evenimente de impact există încă sub forma unor bucăţi de până la patru kilometri în diametru, împrăştiate în mantaua marţiană.

„N-am mai văzut niciodată interiorul unei planete cu un asemenea grad de detaliu şi cu o astfel de claritate”, a declarat autorul principal al studiului, Constantinos Charalambous, de la Imperial College London.

„Ceea ce vedem este o manta presărată cu fragmente străvechi. Supravieţuirea lor până în prezent ne arată că mantaua lui Marte a evoluat lent de-a lungul a miliarde de ani. Pe Pământ, caracteristici precum acestea ar fi putut fi în mare parte şterse”, a explicat cercetătorul.

Sonda InSight, care a amplasat primul seismometru pe suprafaţa planetei Marte, în 2018, a înregistrat 1.319 cutremure marţiene în timpul misiunii sale, oferind date detaliate care au făcut posibile aceste descoperiri.

