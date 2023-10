FOTO S-a ales proiectul de reamenajare a centrului Timișoarei: Piața Victoriei devine grădină urbană / Zonă de promenadă pe strada din fața Catedralei / ”Apar foarte multe lucruri, iar de dispărut dispar foarte puține”

A fost dezvăluit conceptul după care plănuiește administrația Fritz să schimbe radical aspectul Pieței Victoriei din Timișoara, după încheierea concursului de soluții de reamenajare a centrului și străzilor adiacente, anunță Opinia Timișoarei.

În concurs au intrat 30 de variante, iar câștigător al competiției a fost declarat de către juriu proiectul care propune o combinație de grădina urbană cu platou de jocuri de apă ce țâșnesc din pavaj.

Pe de altă parte traficul auto pe stradă din față Catedralei Mitropolitane urmează să fie restricționat la doar două benzi și oprit complet în anumite zile.

„Proiectul nostru se bazează pe ideea de a crea niște legături în spațiul public. Tot ceea ce am văzut noi că acum nu funcționează, am încercat să conectăm într-un mod cât mai firesc și atunci ne-am gândit să așternem un covor între Opera și malurile Begăi, un covor care să creeze această legătură între spațiul mineral al cetății și spațiul verde al cetății și să invităm vegetația să vină, să fie mult mai prezența în spațiul Pieței Victoria.

Apar foarte multe lucruri, iar de dispărut dispar foarte puține. Am păstrat toate monumentele pe poziția pe care sunt, am avut foarte mult respect față de memoria afectivă a oamenilor și față de toate aceste obiecte, dar ce am adus în plus este un aliniament dublu de copaci, care va crea o zona de umbră atât de binevenită în spațiul pieței”, a explicat Mihaela Rusulet – arhitect la Studio Arca.

Odată ce varianta câștigătoare a proiectului va fi votată în Consiliul Local, urmeză o perioada în care vor fi parcurse următoarele etape tehnice. Apoi, primăria va putea lansa licitația pentru găsirea unui constructor care să realizeze lucrarea.

Conform administrației Fritz, având în vedere complexitatea proiectului, lucrările propriu-zise vor dura cel puțin doi ani.