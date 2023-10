Premiu de 1,5 milioane de euro pentru proiectul ales pentru transformarea Pieței Operei din Timișoara / ”Cea mai importantă piață a orașului să fie pusă în evidență după modelul marilor orașe europene”

Viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău, și mai mulți arhitecți din patru țări vor alege dintre 30 de proiecte care au fost depuse în concursul pentru modernizarea și reamenajarea Pieței Operei din Timișoara. În perioada 13-15 octombrie, soluțiile propuse de aceștia vor fi jurizate, iar câștigătorul va fi anunțat luni, 16 octombrie, relatează debanat.ro.

”Interesul pentru Timișoara este copleșitor: am primit 30 de propuneri de amenajare a Pieței Victoriei și a străzilor din jurul ei. Am invitat arhitecți din toată Europa la acest concurs, pentru că este cel mai bun mod prin care să transformăm acest spațiu într-un centru de oraș european, păstrând caracterul zonei. Săptămâna asta, juriul format din experți independenți veniți din 4 țări va stabili câștigătorii. Am trasat direcțiile cele mai importante în tema de concurs și la final, îmi doresc să văd o soluție de calitate ridicată, care să învigoreze și să pună în valoare Piața Victoriei, locul în care Timișoara a devenit primul oraș liber”, anunță primarul Dominic Fritz.

”Primăria Timișoara dorește ca cea mai importantă piață a orașului să fie pusă în evidență după modelul marilor orașe europene: cu respect față de istorie și patrimoniu, cu spațiu pentru oameni și cu amenajări verzi generoase. Promenadele „Corso” și „Surogat”, precum și monumentele și elementele simbolice ale pieței trebuie protejate, conservate și puse în valoare”, anunță Primăria Timișoara

Proiectul de amenajare vizează Piața Victoriei, Piața Huniade, parcarea adiacentă, perechea de străzi Alba Iulia – Mărășești (până la linia de tramvai), străzile conexe Pieței Victoriei, precum și conexiunile cu parcurile Civic, Justiției, Catedralei și Central.

Proiectul care obține locul 1 primește un contract de 1,5 milioane de euro, locul 2 primește un premiu de 30.000 de euro, iar locul 3 15.000 de euro.