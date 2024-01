FOTO Cum ar putea arăta Piața Matache, reconstruită de la zero în două etape: apar zece magazine individuale cu terase, o parcare subterană, apoi se va reconstitui Hala Matache cu fațada din 1887

Actuala Piață Matache din București, cu tot ce a rezultat în urma demolării de acum 11 ani a Halei Matache Măcelaru, va fi dărâmată și refăcută complet, potrivit unei hotărâri a Consiliului Local Sector 1. În prezent, pe suprafața de 11.000 mp din centrul Bucureștiului, aflată între Gara de Nord și Piața Victoriei, se află o zonă destructurată și fără personalitate. În 2013 a fost demolată și demontată Hala Matache în timpul construcției arterei rutiere Buzești-Berzei. Primăria mai are de rezolvat problema însă finanțării.

Acum, administrația Sectorului 1, pe al cărei teritoriu se află piața, vrea să refacă întreaga structură după modelul vechii zone comerciale din secolul XIX unde se adunau târgoveți, ca și la Hala Traian, de altfel singura hală veche a Bucureștiului care are continuitate până în prezent.

Planul din 2023 al autorității locale din Sectorul 1 pentru Piața Matache este de a merge cu lucrările etapizat, pentru a-și maximiza șansele de a reface complet zona, întrucât regimul de proprietate este mixt: peste 8.500 mp se află în administrarea Sectorului 1, iar în jur de 2.900 mp sunt în proprietatea Municipiului București (PMB) și în domeniul privat, pentru care este necesară exproprierea.

În etapa 1 vor intra în lucru: parcarea subterană de 165 de locuri, ce se va întinde pe toată suprafața pieței, subsol comun pentru cele 10 imobile spații de tip showroom care se vor reconstrui la exterior.

Construcțiile, cele 10 imobile cu magazine individuale, care pe vremuri erau prăvălii și ateliere, sunt relativ simple, întrucât au subsol, parter și terasă, iar pentru realizarea lor este nevoie de autorizație de construire eliberată de Primăria Sectorului 1. Aceste informații sunt cuprinse în Hotărârea „Modernizare și refuncționalizare /realizare construcție nouă – Piața Matache”, adoptată în decembrie 2023 de Consiliul Local Sector 1 și au fost explicate pentru G4Media.ro de Tudor Roșca, city manager la Primăria Sector 1.

„Vrem să ne ocupăm în etapa 1 de partea care este în administrarea Sectorului 1 și care practic poate reda funcționalitatea actuală a pieței, și în paralel, nu succesiv, refacem Hala, dar acest proiect va avea cu siguranță o durată ceva mai mare.

De aceea am etapizat cele 2 părți pentru că, în prima etapă, sunt construcții relativ simple, parcarea nu e complicată, deja sunt o mulțime de firme care știu să facă parcări subterane și sunt sigur că vor licita (și va fi aleasă cea mai bună propunere din punct de vedere al prețului și tehnic), după ce am terminat partea cu parcarea deasupra se construiesc aceste imobile individuale cu terasă care vor prelua funcționalitatea actualei piețe, toate 10 imobile”, a declarat pentru G4Media.ro city managerul Sectorului 1.

În etapa doi se va reconstrui Hala Matache Măcelaru, pe vechiul amplasament, cu fațada pe care a avut-o în 1887 și se vor restaura elementele decorative ale halei, unele dintre ele degradate, păstrate acum într-un depozit din sectorul 4, de pe Drumul Bercenarului.

Întrebat la dezbaterea proiectului în Consiliul Local, de consilierul PNL Adrian Oianu, dacă va revedea fațada istorică care i-a făcut „copilăria fericită”, răspunsul lui Călin Alexandrescu, CEO Vego, firma care a realizat studiul și indicatorii tehnico-economici, a fost: „Da, cu o steluță, forma va fi aceeași, elementele din vechea piață, nu vă punem spune câte din ele, vor fi recuperate. Noi am făcut o muncă de detectivi pentru a identifica unde au fost duse elementele Halei Matache. Paradoxal, Piața Matache a generat în sectorul 4 zonă de protecție, fiind depozitat într-o hală pe Drumul Bercenarului, direcția de cultură ne-a obligat să punem zona de protecție în sectorul 4”.

Hala Matache, ce va avea doar parter și subsol, va putea fi construită după ce se expropriază terenuri. „Sunt 2 terenuri cu două regimuri diferite, terenul este în administrarea Municipului București și autorizația de construire se eliberează de către Primăria Municipiului București, nu de către Primăria Sectorului 1. În al doilea rând, hala se suprapune cu tot ceea ce înseamnă spațiile verzi adiacente, cu ce mai are intrări, se suprapune pe un teren proprietate privată, care are mai mulți proprietari, și are o situație mai ciudată, acela trebuie să facă obiectul unei exproprieri.

Pentru a nu bloca întreaga piață pentru că o expropriere poate dura până la 2 ani cu totul, după partea aceasta, după ce Primăria Capitalei care are poate altă viziune, pentru că hala este monument istoric, hala va avea partea de avizare, proiectare și de autorizare de construire va avea cu siguranță alt regim și altă avize necesare și atunci nu vrem să așteptăm ani de zile până când putem să refacem piața”, a afirmat Tudor Roșca, city manager Primăria Sector 1.

Toate demersurile pentru realizarea Halei se fac simultan cu prima etapă de construcție a parcării și celor 10 imobile. Exproprierea o face Primăria Municipiului București, cu fondurile Sectorului 1. „Banii îi avem asigurați, procedura o demarează ei, dar la propunerea/solicitarea noastră”, a menționat Tudor Roșca.

Drumul lung de la intenție la execuție

Termenul de începere al lucrărilor pentru prima etapă a lucrărilor poate începe „realist” după parcurgerea pașilor administrativi, în primăvara anului 2025, cel mai devreme, a afirmat city managerul Primăriei Sectorului 1 pentru G4Media.ro. „3 ani ar dura (realizarea pieței – nota redacției) cu tot cu hala, de aceea noi nu vrem să stăm cu piața demontată 3 ani, o etapizăm și facem o etapă 1 și etapă 2. Nu sunt proiecte separate, vorbim de un singur proiect, birocratic e spart în două bucăți. Cele zece clădiri reprzintă etapa 1, care e mai simplă din punct de vedere birocratic și mult mai rapidă și care practic permite redarea funcționalității pieței. Etapa nr 2 reprezintă exproprierea, construcția halei și amenajarea spațiilor verzi de la bulevard. Ele pornesc in paralel”, a mai spus city managerul.

Construcția Pieței Matache – adică a parcării, celor 10 clădiri și a Halei Matache – costă aproape 162 milioane de lei (32 mil euro), bani care trebuie atrași din fondurile europene nerambursabile, după cum au decis consilierii locali, la propunerea PNL, care a depus un amendament în acest sens. Aparatul de lucru al primarului Sectorului 1 Clotilde Armand a fost însă de altă părere, întrucât nu există fonduri în prezent oferite pentru un astfel de obiectiv și în plus finanțarea nu acoperă toate costurile, taxele care trebuie achitate.

„A fost aprobat studiul de fezabilitate cu o problemă foarte mare pentru că s-a făcut un amendament prin care s-a eliminat sintagma că se poate finanța din bugetul local și s-a introdus doar fonduri nerambursabile. Problema este că nu există fonduri nerambursabile care să fi avut 100% cheltuieli eligibile și 100% nerambursabile. Indiferent că vorbim de 1 leu, de o taxă, de un aviz de la Apa Nova ori de la Ministerul Culturii, aceștia vor fi bani care nu se vor putea deconta pe vreo axă prin vreun fond nerambursabil, vor trebui folosiți bani din bugetul local. În momentul de față nu ne permite hotărârea de consiliu să folosim bani din bugetul local. Noi vom trimite prefectului că nu este în ordine acest amendament și va trebui un proiect de hotărâre de modificare prin care să introducem posibilitatea realizării unor cheltuieli din bugetul local”, a precizat Tudor Roșca.

Contactată de G4Media.ro, consilierul PNL Ramona Plumb a confirmat că a înțeles problema ridicată de aparatul de lucru al Primarului Sectorului 1 și că PNL va fi de acord cu un proiect de amendare a hotărârii inițiale. Chiar și așa, după ce se vor rezolva problema finanțării, Primăria Sectorului 1 va trebui să facă pași administrativi către Primăria Muncipiului București, pentru a atrage fonduri europene, lucru care poate prelungi începerea lucrărilor.

„Pe scurt, dacă se votează acest proiect de hotărâre care va fi gata cât de curând, cu anumite modificări pe acel amendament făcut de PNL, putem merge în paralel cu procedura de expropriere. După votarea bugetului (pe 2024 – n.r) putem da drumul la proiectare și execuție, la licitație. În aproximativ 8 luni am putea avea autorizația de construire deja gata, să finalizăm licitația și să intrăm 3 luni proiectare, 36 de luni execuția. Acesta ar fi termenul optimist. Realist, în primăvara lui 2025 (ar începe lucrările – n.r) și ar avea un termen de 18 luni de execuție pentru piață. În vara lui 2026 ar fi gata piața din spate. La hală sunt foarte multe semne de întrebare, de aceasta am etapizat-o separat. Este autorizație de construire care nu se emite de la Sectorul 1, avem puțin control, este monument istoric, trebuie aviz de la Ministerul Culturii, sunt atât de multe elemente încât mi-e greu să fac o prognoză”, a mai afirmat Tudor Roșca.

Scurt istoric al Pieței Matache

Hala Matache Măcelarul, monumentul de arhitectură central din Piața Matache, a fost construită de Primăria Bucureștiului între 1887-1899 și extinsă în anii 1940, cînd a căpătat aspectul pe care l-a avut pînă la demolarea din 2013, sub mandatul primarului Sorin Oprescu, se arată într-o descriere făcută de Dilema Veche. Hala Matache Măcelarul era, alături de Hala Traian, singura hală comercială din secolul al XIX-lea care continua să existe în Bucureștiul secolului XXI.

Hala Matache, Piața Matache Măcelarul, Hala Haralambie Botescu, Hala Grivița, Piața Buzești, toate acestea au fost denumiri date de-a lungul timpului construției și zonei. Cert e că Loloescu Matache, măcelarul întreprinzător și personajul pitoresc, e cel care a inspirat numele vechii Hale – inima a ceea ce a devenit și a rămas pînă în zilele noastre „Piața Matache“, scrie Dilema Veche. Aflată la intersecția Căii Griviței cu strada Buzești, în apropierea Gării de Nord – pe atunci, la marginea orașului –, Hala Matache era un loc ideal de desfășurare pentru negustorimea itinerantă a secolului al XIX-lea.