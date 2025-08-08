VIDEO Turkmenistanul închide Poarta către Infern / A fost stinsă o pungă cu gaz care a ars timp de 50 de ani

Odată era o prăpastie masivă și incontrolabilă de flăcări roșii și jar incandescent, astăzi „Poarta spre Infern”, craterul cu lățimea de 70 de metri care a apărut în deșertul Turkmenistanului, nu este altceva decât un cazan înnegrit cu câteva focare reziduale, potrivit Rador Radio România.

După ce l-au lăsat să ardă timp de 50 de ani, autoritățile țării au decis în sfârșit să stingă incendiul, care eliberează cantități enorme de metan în atmosferă.

„Sunt puțin dezamăgită”, spune Irina, în vârstă de 35 de ani, care a făcut o călătorie de cinci ore pentru a vedea ceea ce se aștepta a fi un infern în deșertul Karakum.

„Pe internet am văzut imagini șocante cu flăcări uriașe. Acum ne dăm seama că erau fotografii și videoclipuri vechi. Realitatea este foarte diferită”, a declarat ea pentru AFP. „Odinioară, un incendiu uriaș putea fi văzut de la kilometri distanță, de unde și porecla «Poarta către Infern». Astăzi, a mai rămas doar un foc slab”, a explicat Irina Luryeva, director executiv al companiei energetice de stat Turkmengaz, în timpul unei conferințe din iunie.

Stingerea incendiului este un pas important pentru ambițiile climatice ale Turkmenistanului. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, țara este cel mai mare emițător de metan din lume din cauza scurgerilor de gaze și s-a angajat să reducă emisiile de gaze cu efect de seră. În acelaşi timp, însă, stingerea craterului înseamnă și a-şi lua rămas bun de la principala atracție turistică a țării. Deșertul acoperă aproximativ 80% din suprafața țării și înregistrează temperaturi de peste 50°C vara și sub -20°C iarna. În acelaşi timp este şi extrem de bogat în resurse naturale: se estimează că Turkmenistanul are a patra cea mai mare rezervă de gaze naturale din lume.

Cum a apărut Poarta către Infern

Oamenii de știință sovietici au dat foc craterului în 1971, după ce au forat accidental într-o pungă subterană de gaz în timpul explorării. „Exista riscul de otrăvire a populației și a animalelor, așa că geologii au decis să dea foc pungii, sperând că gazul se va disipa rapid”, a explicat geologul turkmen Anatoli Bușmakin. „Însă craterul continuă să ardă și astăzi.” Sub conducerea președintelui Gurbanguli Berdîmuhamedov, proclamat ulterior „Părintele Națiunii”, Turkmenistanul a oscilat mult timp între stingerea craterului și utilizarea acestuia pentru a atrage turiști într-o țară considerată una dintre cele mai închise și represive din lume, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului.

În 2022, Berdymukhamedov a ordonat în cele din urmă închiderea completă a craterului, invocând atât motive de mediu, cât și economice. „Are un impact negativ atât asupra mediului, cât și asupra sănătății oamenilor care locuiesc în apropiere”, a declarat el. „Se pierd resurse naturale valoroase, al căror export ar putea genera profituri semnificative și ar putea contribui la bunăstarea populației noastre.”

Turkmenistanul a semnat Angajamentul Global privind Metanul, un angajament global de reducere a emisiilor de metan cu 30% până în 2030. O decizie care nu este susţinută de toată lumea. Cei care se bazează pe turismul generat de crater sunt îngrijorați. „Dacă Darvaza se oprește complet din ardere, multe agenții de turism vor pierde bani”, a declarat Ovez Muradov, în vârstă de 43 de ani, care lucrează pentru o agenție din Ashgabat.

„Poarta către Infern” a fost una dintre puținele atracții turistice ale Turkmenistanului și singura cu adevărat cunoscută în străinătate. Țara primește foarte puțini vizitatori străini, în ciuda declarațiilor repetate ale autorităților despre intenția lor de a crește turismul.

Sursa: LA STAMPA / Rador Radio România / Traducerea: Cătălina Păunel