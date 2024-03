FOTO: Capela ortodoxă amenajată în Palatul Parlamentului, inaugurată luni

O capelă ortodoxă a fost amenajată în Palatul Parlamentului, la inițiativa peședintelui interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis (PSD). Capela e fost inaugurată luni, 25 martie, de sărbătoarea Bunei Vestiri.

„Cred că suntem ultimul Parlament, din Europa cel puţin, care nu are un astfel de spaţiu. Ştiu că e o idee mai veche, s-a mai discutat despre ea, nu e neapărat o premieră acum. Ne dorim şi am identificat, măcar de principiu, un astfel de spaţiu, am avut o corespondenţă şi cu Patriarhia Română şi, cel mai probabil, la finalul acestei luni, mai exact pe 25 martie, de Buna Vestire, vom inaugura, vom sfinţi acea capelă”, declara Alfred Simonis, în urmă cu două săptămâni.

El a menţionat că activitatea bisericească din această capelă va fi stabilită de Patriarhia Română.