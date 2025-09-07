Fostul proprietar al clubului de fotbal Chelsea, Roman Abramovici, anchetat în Jersey pentru acuzații de corupție și spălare de bani

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Fostul proprietar al clubului de fotbal Chelsea, Roman Abramovici, face obiectul unei anchete penale desfășurate de autoritățile din Jersey pentru acuzații de corupție și spălare de bani în legătură cu sursa inițială a miliardelor sale, conform documentelor instanței, scrie The Guardian.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Datele conturilor bancare elvețiene vor fi dezvăluite consilierului juridic principal al insulei, care analizează sursa miliardelor fostului proprietar al clubului de fotbal Chelsea.

Informațiile au ieșit la iveală de la tribunalul penal federal din Elveția, unde judecătorii au ordonat publicarea documentelor referitoare la mai multe conturi bancare elvețiene, solicitate de procurorul general din Jersey.

Autoritățile insulei Canalului Mânecii s-au luptat în instanțele elvețiene cu companii suspectate de a fi conectate la oligarhul rus, ca parte a anchetei lor privind vasta sa avere. Dependența coroanei – prin care Abramovici și-a injectat o parte din banii săi în Occident – ​​a înghețat active de peste 7 miliarde de dolari (5,2 miliarde de lire sterline) suspectate a fi legate de el la scurt timp după invazia Rusiei în Ucraina în 2022.

Conform hotărârilor judecătorești elvețiene, anchetatorii din Jersey investighează însăși originile averii oligarhului, dobândită în timpul ascensiunii haotice și libere a capitalismului în Rusia în anii 1990 și 2000.

Abramovici, prin intermediul avocaților săi, a negat acuzațiile și a declarat că orice sugestie că ar fi fost implicat în activități criminale este falsă.

Avocații care acționau pentru companii au încercat să blocheze publicarea documentelor referitoare la conturile bancare elvețiene pe care le dețineau. Apelul lor a fost respins în luna mai, judecătorii elvețieni declarând că Jersey a prezentat suficiente dovezi pentru a justifica predarea documentelor.

Copiile hotărârilor judecătorești prezintă modul în care Jersey a adresat cererea sa Elveției în legătură cu două chestiuni distincte.

Prima se referea la suspiciuni de spălare de bani în legătură cu veniturile din vânzarea de către Abramovici a companiei sale de petrol și gaze Sibneft, pe care guvernul rus a achiziționat-o pentru 13 miliarde de dolari în 2005. Hotărârile judecătorești precizează că fostul proprietar al Chelsea „se presupune că a efectuat plăți pentru corupție în anii 1990” în timp ce transforma Sibneft într-un grup major de combustibili fosili.

A doua se referea la potențiale încălcări ale sancțiunilor care implică transferul de active suspectate a fi conectate la oligarh, imediat după ce a fost plasat pe lista de sancțiuni din Jersey, în urma invaziei Rusiei în Ucraina în 2022.

Jersey este unul dintre paradisurile fiscale din care Abramovici și-a gestionat averea, folosind o rețea de companii offshore și trusturi, care la rândul lor controlau companii cu conturi bancare în Elveția.

Informațiile publice despre caz au fost limitate. În 2023, o hotărâre judecătorească a dezvăluit că unitatea de criminalitate economică și confiscare din Jersey investiga suspiciuni de încălcare a sancțiunilor, dar nu a menționat nicio anchetă legată de Sibneft.

Deși hotărârile elvețiene anonimizează numele, acestea dezvăluie alte detalii despre părți și circumstanțe.

Judecătorii au decis că aceste detalii pot fi dezvăluite deoarece existența unor proceduri împotriva lui Abramovici era deja cunoscută publicului.

Orfan din republica Komi din nordul înghețat al Rusiei, Abramovici a avansat de la mecanic la comerciant de petrol și gaze, apoi la proprietarul unei companii cu licențe de exploatare a unora dintre cele mai valoroase rezerve de gaze ale Rusiei.

El și-a vândut participația majoritară la Sibneft guvernului rus în 2005. Acordul l-a propulsat în rândul super-bogaților globali. Veniturile au format baza averii sale, iar ulterior și-a investit banii în Chelsea FC, în noi afaceri, fonduri speculative, proprietăți de lux și o colecție de artă europeană modernă.

Miliardele Sibneft au făcut obiectul unei dispute larg mediatizate cu fostul său asociat, Boris Berezovsky, care a culminat cu o bătălie juridică cu miză mare la Înalta Curte din Londra în 2012.

Articolul integral, pe The Guardian

Foto: © Iurii Osadchi| Dreamstime.com