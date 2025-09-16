Fostul primar Cătălin Cherecheș a transmis un mesaj din penitenciar, în timpul unei vizite a ministrului Justiției: „Pentru fiecare dintre noi, pușcăria poate fi o binecuvântare”

Fostul primar al orașului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, condamnat la închisoare pentru corupție, a transmis un mesaj din penitenciar, în timpul vizitei ministrului Justiției.

„Pentru fiecare dintre noi pușcăria poate fi o binecuvântare”, a scris acesta pe o tablă în sala de activități vizitată de ministru, potrivit Digi24.

Cătălin Cherecheș execută o pedeapsă de cinci ani în penitenciarul Baia Mare. Cu câteva ore înainte de sentința finală, fostul primar a fugit din țară cu un taxi prin vama Petea și a fost prins după patru zile în Germania. Avea asupra lui un act de identitate italian, iar polițiștii au descoperit că a fost ajutat de mătușa sa. El a fost extrădat de autoritățile din Germania și înainte să fie mutat la Baia Mare a stat în carantină la penitenciarul Rahova.