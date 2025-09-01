Fostul primar al New Yorkului Rudy Giuliani, spitalizat cu fractură de coloană după un accident auto

Fostul primar al metropolei americane New York, Rudy Giuliani, a fost spitalizat sâmbătă noapte după un accident de maşină în apropiere de Manchester, în statul New Hampshire, a declarat un purtător de cuvânt al fostului edil, a informat duminică Reuters, citată de Agerpres.

Giuliani a suferit o fractură de vertebră, leziuni la piciorul şi braţul stâng, precum şi multiple contuzii şi laceraţii, a declarat purtătorul de cuvânt, Michael Ragusa, într-o postare pe platforma X. Giuliani circula pe o autostradă şi s-a oprit pentru a ajuta „o femeie victimă a violenţei în familie”, a adăugat Ragusa.

„Domnul Giuliani a sunat la 911 (numărul de urgenţă – n.r.) şi a aşteptat alături de femeie până când a sosit ajutorul”, a continuat Ragusa, care a explicat că, imediat ce a pornit din nou la drum, maşina lui Giuliani, care era închiriată, a fost lovită din spate la viteză mare, transmite EFE.

Ragusa a precizat că, după accident, care „nu a fost un atac ţintit”, Giuliani era „într-o dispoziţie excelentă” şi se aşteaptă să fie externat din spital în câteva zile.

Giuliani, în vârstă de 81 de ani, a lucrat ca avocat pentru preşedintele american Donald Trump în eforturile sale eşuate de a anula rezultatele alegerilor din 2020, aminteşte Reuters.

Fiul lui Giuliani, Andrew, care este şeful Grupului de Lucru al Casei Albe pentru Cupa Mondială FIFA 2026, a mulţumit persoanelor care l-au contactat după accident.

„Ca fiu, vă pot spune că sunt onorat să am un tată pe care îl pot numi cel mai dur fiu de căţea pe care l-am văzut vreodată”, a postat el pe reţelele de socializare, citat de EFE.

Giuliani a devenit cunoscut în New York în anii 1980 şi 1990 ca procuror înainte de a fi ales primar, funcţie pe care a deţinut-o timp de două mandate (1994-2001).

Mai târziu, în 2008, a candidat fără succes la preşedinţia Statelor Unite şi ulterior a devenit consilier al lui Trump în timpul primului său mandat.

În ultimii ani, imaginea sa a fost pătată de răspândirea teoriilor conspiraţiei despre alegerile din 2020, pe care, în opinia sa, Trump le-a pierdut din cauza unei numărători trucate a voturilor.

Giuliani s-a declarat în faliment după ce a fost amendat cu peste 145 de milioane de dolari pentru răspândirea de informaţii false despre funcţionarii electorali din statul american Georgia.