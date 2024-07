Fostul fotbalist Philipp Lahm, directorul EURO 2024, elogiu adus naționalei noastre: ”România a prins magia Euro 2024: acum trebuie să îi urmăm exemplul”

Philipp Lahm, directorul turneului Euro 2024, și fost fotbalist cu peste 100 de prezențe în naționala Germaniei dă exemplul naționalei României, care, în opinia lui, a surprins cel mai bine prezența la un turneu final european de fotbal.

”Nu puteai să-ți dorești oaspeți mai buni decât românii. Mai întâi și-au aranjat vestiarul, apoi au lăsat în el o scrisoare: „Plecăm din Germania cu sentimentul că am dat totul pentru România și suntem recunoscători pentru tot ce am trăit aici. Suntem foarte fericiți că Germania a fost scena. Fiecare meci, fiecare emoție, fiecare experiență ne-a unit și ne-a făcut să simțim magia fotbalului. A fost o onoare să fac parte din marea familie a fotbalului european”, a scris Lahm, citat de The Guardian.

”UEFA Euro 2024 se va încheia în curând, așa că e timpul pentru un bilanț. Înainte să plece acasă (n.r. românii) s-au gândit de ce au fost aici. Este exact motivul pentru care am fost aici: să ne adunăm, să sărbătorim, să ne deconectăm, să dăm totul, să fim acolo. Nimic mai mult și nimic mai puțin.

Marile evenimente sportive au o valoare, iar acest lucru a devenit clar în ultimele patru săptămâni. Comparațiile cu turneul din 2006 sunt înșelătoare. Situația politică s-a schimbat. Trăim în vremuri de criză globală. În 2006 nu exista iPhone. Acest dispozitiv face din fiecare proprietar al său un emițător și un receptor; ciclul informației a devenit mult mai scurt.

Ceea ce leagă 2006 de 2024 și ceea ce se aplică întotdeauna este faptul că impulsul a venit din participarea oamenilor. Toate cele 2,7 milioane de bilete au fost vândute, sute de mii de fani au călătorit în Germania și în total șase miliarde de oameni vor fi urmărit meciul.

Fotbalul rămâne un creuzet, așa cum o arată imaginile de pe stadioane și din zonele fanilor. Societatea discută inevitabil toate problemele sale în această bulă uriașă. (…) Am asistat la meciuri captivante. Țări care nu au cele mai bune condiții au fost capabile să se prezinte și să se afirme pentru că au format o unitate cu fanii lor. România a supraviețuit unui tur preliminar pentru prima dată de la cele mai bune vremuri cu unicul Gheorghe Hagi, acum mai bine de două decenii.

Franța, Spania, Anglia și Olanda, națiuni care au mai câștigat un titlu, au ajuns în semifinale. Ele sunt conduse de patru personalități care lucrează în organizația lor de ani de zile, care au fost nevoite să negocieze detaliile cruciale și să facă față atât victoriilor, cât și înfrângerilor. Aceasta este durabilitatea socială”, a mai scris fotbalistul.

El a vorbit și despre gestul francezului Kylian Mbappé, care a cerut de două ori compatrioților săi să nu voteze pentru extrema dreaptă.

”El a dat dovadă de curaj civic și și-a asumat responsabilitatea politică. Aproape nicio personalitate publică nu mai poate evita această cerință astăzi.

Era altfel când eram eu activ. Când am vorbit despre situația drepturilor omului în Ucraina într-o revistă germană de știri, înainte de Campionatul European din 2012, am fost criticat dur de președintele de atunci al Uefa, Michel Platini.

Multe lucruri sunt exprimate în fotbal. Ceea ce se întâmplă în arenă și pe drum are o funcție în societățile noastre. O parte din sport constă în exprimarea emoțiilor. Comunități uriașe din toate cele 24 de țări participante și-au sărbătorit exuberant echipele în Germania, mărșăluind fericite și îmbrăcate elegant prin centrul orașelor. România a jucat de două ori în orașul meu natal, Munchen, iar atmosfera a fost gigantică”, a mai scris germanul.