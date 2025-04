Fostul câștigător al Ligii Campionilor cu Barcelona, Jérémy Mathieu, lucrează într-un magazin de haine sportive din Marsilia

Fostul fundaș internațional Jérémy Mathieu (41 de ani) lucrează într-un magazin al lanțului Intersport. Informația care a circulat intens pe rețelele de socializare începând de sâmbătă seara este adevărată. Centrala magazinului situat în zona Cabriès – Plan de Campagne, în apropiere de Marsilia, a fost asaltată de apeluri, raportează L’Equipe.

„Cea mai frumoasă dintre întâlniri”, spune sloganul Intersport. Lanțul de magazine sportive poate fi, așadar, și cadrul unor întâlniri cel puțin neașteptate. Așa cum a dezvăluit site-ul lesviolets.com, clienții magazinului Intersport Cabriès – Plan de Campagne, situat între Aix-en-Provence și Marsilia, îl pot întâlni la raionul de fotbal pe fostul fundaș internațional Jérémy Mathieu (5 selecții).

Câștigător al Ligii Campionilor cu FC Barcelona în 2015, fostul fundaș – format la Sochaux și trecut pe la Toulouse, Valencia, Barça și Sporting Lisabona – s-a retras definitiv din activitate în 2023, după două sezoane petrecute la nivel amator la clubul provençal Luynes Sports.

Urmează să obțină licențele de antrenor

După apariția, sâmbătă seara, pe rețelele de socializare a unei fotografii în care Mathieu, purtând o vestă cu prenumele său și logo-ul lanțului de magazine, pozează alături de clienți, magazinul a fost asaltat de apeluri și a refuzat să confirme dacă fostul fotbalist face într-adevăr parte din personalul său.

Former Barcelona player Jérémy Mathieu currently works as an employee of the Intersport store in France. pic.twitter.com/wcJGFln1cJ

— Barça Universal (@BarcaUniversal) April 6, 2025