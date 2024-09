Fosta cantină a PCR din Braşov şi Secţia exterioară Zărneşti a Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov, între clădirile reabilitate de Consiliul Judeţean

”Avem firme de construcţii interesate de reabilitarea, modernizarea şi renovarea energetică a trei clădiri din patrimoniul Consiliului Judeţean Braşov. Este vorba despre imobilul din vecinătatea sediului CJ din B-dul Eroilor nr. 5, în care a funcţionat fosta cantină a PCR, de imobilul din Codlea aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov şi de Secţia exterioară Zărneşti a Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov”, a transmis, luni, Consiliul Judeţean Braşov, într-un comunicat de presă.

Instituţia precizează că, în vederea refacerii clădirilor, administraţia judeţeană a accesat fonduri europene prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, pe componenta C5 – Valul Renovării şi a iniţiat în mai multe rânduri procedurile de achiziţie a lucrărilor.

”De această dată, la termenul de depunere a ofertelor au fost înregistrate documentaţii pentru toate aceste obiective investiţionale”, a mai transmis instituţia.

Astfel, pentru proiectul ce vizează eficientizarea energetică, reabilitarea, modernizarea şi recompartimentarea clădirii din Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, cu o valoare a achiziţiei estimată la 6.424.147,82 lei, s-au înregistrat patru documentaţii din partea ofertanţilor unici Oneluc Construct SRL, Stadi Design SRL şi RAP Development SRL, precum şi a asocierii Medium Solutions (Leader) – M&M Company Construct SRL – Conio-Bauwesen – Nec Pro Logistic – DG Construct-Instal Grup SRL.

Pentru proiectul de reabilitare energetică a imobilului DGASPC Braşov din municipiul Codlea (Str. Carpaţi nr. 23), cu o valoare totală estimată de 8.853.065,88 lei, sunt două oferte în evaluare, depuse de firmele Krupster SRL şi ICCO Facility Management SRL, în timp ce execuţia lucrărilor de renovare energetică moderată a Secţiei exterioare Zărneşti (Str. Pompiliu Dan nr. 8) din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov, investiţie estimată la 9.341.281,85 lei, a fost ofertată de o singură firmă, Krupster SRL, documentaţia intrând de asemenea în etapele evaluării.

”Mă bucur că avem ofertanţi pentru aceste trei obiective de modernizare şi eficientizare a clădirilor publice din patrimoniul judeţean, în condiţiile în care ne dorim să implementăm cu succes şi la termenul stabilit toate proiectele pentru care am atras finanţări nerambursabile din PNRR. Pe componenta C5 – Valul Renovării am finalizat deja proiectul de reabilitare a clădirii administrative şi de relocare a secţiilor de spitalizare de zi şi Ambulator din cadrul Maternităţii Braşov, am atribuit contractul de execuţie a lucrărilor vizând creşterea eficienţei energetice a clădirii Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov, iar acum suntem în etapa de evaluare a ofertelor depuse pentru aceste proiecte prin implementarea cărora vom dispune de trei clădiri modernizate şi eficientizate din punct de vedere energetic. Ne dorim constructori serioşi şi capabili să realizeze lucrări de calitate şi la termenele prevăzute în PNRR”, a precizat preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Constantin Todorică Şerban.