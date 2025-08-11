G4Media.ro
Fondul suveran de investiții al Norvegiei își va vinde acțiunile deținute la…

Sursa foto: Pixabay

Fondul suveran de investiții al Norvegiei își va vinde acțiunile deținute la 11 companii israeliene

Fondul suveran de investiții al Norvegiei, cel mai mare din lume, a anunțat luni că își va vinde acțiunile deținute la 11 companii israeliene în urma dezvăluirilor privind participația sa la un producător israelian de motoare pentru avioane de luptă, în plin război din Gaza, potrivit Le Figaro.

„Aceste măsuri au fost luate ca răspuns la circumstanțe extraordinare. Situația din Gaza este o criză umanitară gravă. Suntem angajați în companii care operează într-o țară aflată în război, iar condițiile din Cisiordania și Gaza s-au deteriorat recent”, a anunțat șeful său Nicolai Tangen, citat într-un comunicat de presă.

