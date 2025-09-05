Filmul „Bluey” va fi lansat în august 2027
Data de lansare a viitorului film „Bluey” de la Disney și BBC Studios a fost dezvăluită, scrie Variety.
Lungmetrajul de animație CGI, bazat pe popularul serial australian pentru copii, este programat pentru o lansare globală în cinematografe pe 6 august 2027. După ce va rula în cinematografe, filmul „Bluey” va fi disponibil pentru streaming pe Disney+ și pe platformele ABC iview și ABC Kids din Australia.
Filmul „Bluey” este scris și regizat de Joe Brumm, creatorul serialului, și este o producție a Ludo Studio. Acesta va include vocile actorilor din serial, inclusiv Melanie Zanetti, vocea mamei lui Bluey, Chilli, și David McCormack, vocea tatălui Bandit. Richard Jeffrey („Bluey” sezoanele 1-3) va fi co-regizor, iar Amber Naismith („Happy Feet,” „The Lego Movie”) va fi producător. Compozitorul serialului, Joff Bush, va semna coloana sonoră.
Conform unui comunicat de presă de la momentul anunțării filmului, acesta va „continua aventurile lui Bluey, o cățelușă simpatică și inepuizabilă, care locuiește cu mama, tatăl și surioara ei mai mică, Bingo.” De la premiera sa din 2018, serialul a devenit un fenomen global, câștigând premii Emmy și BAFTA și devenind cel mai vizionat serial la nivel mondial pe Disney+ în 2024.
Brumm este producător executiv al filmului „Bluey” alături de Charlie Aspinwall și Daley Pearson pentru Ludo Studio, și Justine Flynn pentru BBC Studios. David Greenbaum, președintele Disney Live Action și 20th Century Studios, va superviza filmul pentru Disney.
BBC Studios finanțează și licențiază filmul, iar distribuția cinematografică se va face prin Walt Disney Studios. Filmul este sprijinit de guvernul australian prin Programul de Producție (Producer Offset) și Screen Australia, precum și de Guvernul statului Queensland prin Programul de Post-producție, Digital și Efecte Vizuale (Post, Digital and Visual Effects Incentive).
