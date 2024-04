„Fiecare bănuț are un scop”/ Tânăra care își monitorizează fiecare cheltuială

Interesul tot mai mare al rețelelor de socializare pentru metoda de urmărire a cheltuielilor și economiilor determină băncile să intre în joc, transmite The Guardian.

În fiecare lună, 20.000 de persoane se uită la Beth Fuller, în vârstă de 27 de ani, pentru a vedea cum își cheltuiește salariul.

Timp de un an și jumătate, în ziua de salariu, ea a deschis o foaie de calcul și a scris cu lux de amănunte ce va datora în facturi, ce anume vrea să facă în săptămânile următoare, cât va costa și cât intenționează să economisească.

Recent, ea a început să împărtășească toate cifrele pe TikTok, în fața unui public surprinzător de încântat. Făcând acest lucru a ajutat-o să elimine o datorie de 8.000 de lire sterline de pe cardul de credit și să se simtă, în sfârșit, stăpână pe finanțele ei.

„Fiecare bănuț are un scop”, spune Fuller, un manager de produse digitale din Newcastle, citând mantra adepților aproape evanghelici ai „bugetului bazat pe zero”.

Această metodă de urmărire meticuloasă a cheltuielilor și economiilor a început ca o tehnică de contabilitate de afaceri, atribuită lui Peter Pyhrr, un contabil din anii 1970. În loc să vă bazați bugetul pe anii precedenți, analizați fiecare cheltuială pentru a vedea dacă se mai justifică alocarea unei părți din fonduri pentru ea.

De atunci, bugetul bazat pe zero a fost adoptat de experți în finanțe personale, precum Dave Ramsey din SUA, și câștigă popularitate pe rețelele de socializare în rândul persoanelor care se luptă cu datoriile și cu criza costului vieții.

Pentru a profita de această tendință, un număr tot mai mare de firme și persoane fizice vând produse legate de bugetarea bazată pe zero. În momentul în care am verificat, pe piața online Etsy erau disponibile peste 4.000 de planificatoare diferite de buget bazat pe zero, modele de foi de calcul și programe software pentru urmărirea cheltuielilor.

Deci, cum funcționează mai exact?

„Bugetarea bazată pe zero înseamnă pur și simplu că venitul tău minus cheltuielile tale ar trebui să fie egal cu zero”, spune George Kamel, autorul cărții Breaking Free From Broke, care este coprezentator al programului de radio și podcast The Ramsey Show.

„Dacă câștigi 5.000 de lire sterline pe lună, tot ceea ce dai, economisești, cheltuiești și investești în acea lună ar trebui să fie egal cu 5.000 de lire sterline.

„Fiecare liră sterlină are o treabă, un scop. Nu vrei ca lirele tale să fie șomere.”

Începeți prin a vă enumera veniturile, apoi toate cheltuielile preconizate, defalcate pe categorii, de la chirie sau ipotecă la energie, cumpărături de la supermarket, cafele la pachet, haine… tot ceea ce vi se pare important.

Creați conturi de economii pentru viitor – un fond pentru zile negre, de exemplu – și un fond în care să vă puteți băga, astfel încât, dacă cheltuiți prea mult într-un domeniu, să nu vă distrugeți complet bugetul.

Scădeți toate aceste cheltuieli din venitul dvs. și încercați să ajungeți la zero.

Urmăriți apoi tranzacțiile pe parcursul lunii.

„Puteți folosi hârtia și pixul de modă veche sau o aplicație de bugetare”, spune Kamel, care recomandă EveryDollar, cu sediul în SUA. YNAB (You Need a Budget) și HyperJar sunt, de asemenea, aplicații populare care sunt disponibile pentru utilizatorii din Marea Britanie.

„Dacă îți faci bugetul și ești pe minus, este o problemă, dar nu te speria”, spune Kamel. „Cheltuiești mai mult decât câștigi, ceea ce înseamnă că trebuie să scoți foarfecele metaforic de tuns gardul viu și să tai acel buget.

„Cheltuiți mai puțin pe mâncarea în oraș, tăiați un abonament sau două. Faceți ajustări pe măsură ce aveți nevoie pe parcursul lunii. Dacă factura la electricitate este mai mare decât te așteptai, ajustează un alt articol de cheltuieli pentru a compensa. Pentru cei mai mulți oameni, este nevoie de aproximativ trei luni de buget pentru a reuși să se adapteze. Nu renunțați.”

Ce spun fanii despre asta?

Fuller atribuie faptul că a urmărit online creatorii de conținut de buget bazat pe zero, care au făcut-o să-și dea seama că ar putea găsi un plus de 700 de lire sterline pe lună, precum și să-și plătească cardurile de credit.

„Destul de amuzant, a fost atunci când am început să câștig mai mulți bani la locul de muncă, când am intrat în datorii. Aveam o percepție despre cum ar trebui să fie stilul meu de viață cu acel venit și cred că mi s-a condiționat că răspunsul era să îmi cresc veniturile.

„Acum, înainte de a cumpăra ceva sau de a ieși vreun ban din conturile mele, îmi voi planifica luna. Facturile mele nu se schimbă chiar atât de mult, dar mă voi uita înainte și mă voi gândi: Bine, un prieten își serbează ziua de naștere, familia vine în vizită, probabil că va fi ceva de mâncare la pachet, vreau să o duc pe fiica mea la fermă în weekend și iată cât costă biletele. Știu exact de ce am nevoie de fapt pentru cheltuieli. De asemenea, pun bani în economii de urgență.

„Sună atât de trist, dar îmi place. Nu am configurate plăți automate – plătesc manual îngrijirea copiilor și îmi plătesc manual cardul de credit în fiecare lună.

„Simt că îmi cunosc banii mai bine decât am făcut-o vreodată.”

Cum se îmbarcă instituțiile financiare

Băncile au observat popularitatea tot mai mare a acestei metode de bugetare și introduc funcții care facilitează nu numai urmărirea cheltuielilor și stabilirea bugetelor, ci și plata cheltuielilor din bugetele alocate.

Rachel Kerrone, expert în finanțe de familie la Starling Bank, spune că cea mai populară funcție a băncii este „Spaces”, unde clienții pot rezerva bani pentru anumite lucruri.

Un client poate folosi apoi cardurile virtuale ale Starling, care pot fi adăugate la Apple Pay sau Google Pay, pentru a face cumpărături direct din unul dintre „Spațiile de economisire”.

Kerrone spune: „Acestea sunt legate de bugetele pe care le-ați creat, astfel încât veți cheltui doar atât cât ați planificat. De exemplu, ați putea configura un Space pentru costurile asociate cu casa dumneavoastră și ați putea aranja o reîncărcare automată pentru suma de care aveți nevoie în fiecare lună. Apoi, puteți plăti debite directe și ordine permanente, cum ar fi chiria, ipoteca, facturile de energie și impozitul local, direct din acel spațiu dedicat, utilizând funcția noastră de gestionare a facturilor.”

Starling are, de asemenea, un planificator de buget online gratuit.

Între timp, banca rivală Chase vă va permite să aveți până la 20 de conturi deschise la ea în același timp, dintre care până la 10 pot fi „conturi de economii”, fiecare creat pentru un obiectiv diferit, în care veți câștiga o dobândă de 4,1%. Poate părea foarte mult de administrat, dar toate sunt gestionate de o singură aplicație, iar tu folosești un singur card de debit și pur și simplu alegi din ce cont vrei să iasă banii.

Clienții Monzo pot plăti facturile prin debit direct sau prin ordin permanent direct din potul de economii, dar dacă faceți upgrade la Monzo Plus (care costă 5 lire sterline pe lună) sau Monzo Premium (15 lire sterline pe lună), puteți plăti abonamente online din potul de economii specific și puteți lega carduri virtuale la acesta.

Dar aspectele negative?

Unii ar spune că dezavantajul evident al bugetării pe bază de zero este complexitatea sa aparentă, care necesită mult timp.

Fuller crede că comunitățile online care apar pentru a se sprijini reciproc în elaborarea bugetului îi ajută pe oameni să rămână motivați.

Dar unii ar susține că poate fi o adevărată provocare să prezici ce cheltuieli urmează să faci în viitor – și chiar mai mult dacă ești un liber profesionist sau un lucrător din economia gigant cu venituri neregulate.

„Întotdeauna se întâmplă ceva ce nu ai planificat”, spune Dr. Marcel Lukas, profesor universitar în domeniul bancar și financiar la Universitatea din St Andrews.

El adaugă: „Am un doctorat în finanțe. Studiez procesul de luare a deciziilor financiare ale consumatorilor. M-aș lupta cu tehnica bugetului zero.

„În fiecare lună scriu cheltuielile pe care nu le-am planificat și în fiecare lună apare ceva important: un cadou, ceva legat de o vacanță, ceva ce trebuie înlocuit în casă, o problemă cu mașina. Nimeni nu-și poate da seama niciodată cât combustibil va folosi.

„S-ar putea să pui deoparte atât de mulți bani pentru economii, să-i închizi și apoi să nu-i poți scoate din nou repede, iar apoi ajungi să folosești un card de credit și să te gândești: „Oh, este doar un lucru izolat”.”

Deși poate părea evident faptul că bugetarea economisește bani, există relativ puține cercetări academice care să stabilească dacă acest lucru este întotdeauna adevărat.

Lukas și Dr. Chuck Howard, profesor asistent de marketing la Mays Business School, au efectuat anul trecut o cercetare care a concluzionat că până și simplul act de a urmări o categorie de cheltuieli, cum ar fi mâncarea în oraș, reduce cheltuielile.

El recomandă să începeți cu o măsură mică, concentrându-vă pe urmărirea uneia sau a două categorii de cheltuieli. Cu toate acestea, el consideră că ar trebui să fiți ambițioși cu aceste obiective.

„Am experimentat și i-am determinat pe cei obișnuiți să cheltuiască 100 de lire sterline pe lună pentru a lua masa sau a bea în oraș să își stabilească un buget de 50 sau 80 de lire sterline. Grupul care și-a stabilit un buget mai mic a ajuns să cheltuiască mult mai puțin decât cei care au fost mai realiști.”