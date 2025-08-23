Festivaluri de muzică şi film, la Tulcea şi Sulina / ”Încercăm să aducem filmele cele mai premiate şi să aibă o lecţie, să fie poveşti reale, cu care rezonezi”

Centrul oraşului Tulcea găzduieşte, începând de vineri seara, Festivalul internaţional de muzică şi teatru – de la opereta Silvia la Lysistrata şi caravana Metropolis – Cinema în aer liber, iar Farul vechi din Sulina le propune turiştilor pelicule premiate la concursuri, transmite Agerpres.

Organizat de asociaţia Divas şi susţinut financiar de administraţia locală, Festivalul internaţional de muzică şi teatru – de la opereta Silvia la Lysistrata a adus în prim-plan în prima seară copiii din Tulcea şi Galaţi, cursanţi ai unei şcoli private de muzică şi teatru, în cadrul comediei „Chiriţa în voiaj”, iar sâmbătă seara, începând cu ora 19:00, pe scenă vor evolua 30 de artişti în cadrul operetei „Silvia” de E. Kalman, printre aceştia fiind şi un invitat din Norvegia.

„O mare provocare este să lucrezi cu aceşti tineri artişti, o mare provocare este să lucrezi cu artiştii profesionişti, dar reuşim să ne adunăm la repetiţii din Galaţi, Bucureşti, Iaşi, Norvegia şi aşa mai departe. E foarte complicat să ne adunăm într-o singură locaţie şi să facem repetiţii”, a declarat pentru Agerpres preşedinta asociaţiei Divas, mezzosoprana Lăcrămioara Crihană.

La finele spectacolului, publicul a putut rămâne în centrul oraşului pentru a vedea prima proiecţie programată în cadrul caravanei Metropolis – Cinema în aer liber, „Parthenope”, regizat de Paolo Sorrentino, din cadrul caravanei Metropolis – Cinema în aer liber.

„Noi avem filme care au fost premiate la festivaluri internaţionale anul trecut sau anul acesta. Încercăm să aducem filmele cele mai premiate şi să aibă o lecţie, să fie poveşti reale, cu care rezonezi. Aducem publicului o cultură de film care îi ajută să fie şi mai selectivi în ce filme îşi aleg în restul timpului”, a afirmat coordonatorul caravanei Metropolis, Paul Ruben Grecu.

Sâmbătă, de la ora 19:00, în cadrul Festivalului internaţional de muzică şi teatru – de la opereta Silvia la Lysistrata, opereta „Silvia” de E. Kalman va aduce pe scena din centrul oraşului 30 de artişti, printre care şi un invitat din Norvegia, iar după aceea, în cadrul caravanei Metropolis – Cinema în aer liber, publicul va putea vedea filmul „Iubire fără limite”, regizat de Gilles Lellouche.

Duminică, festivalul de muzică şi teatru se va încheia cu opereta „Lysistrata”, de Gherase Dendrino, premieră naţională care aduce în faţa publicului solişti români, dar şi invitaţi de la Conservatorul din Larisa, Grecia, iar apoi publicul este invitat la proiecţia filmului „Dl. Aznavour”, regizat de Mehdi Idir.

Ambele evenimente sunt susţinute de Primăria municipiului Tulcea, iar accesul publicului este gratuit.

În acest sfârşit de săptămână, asociaţia Cu drag din Sulina organizează la Farul vechi din oraş evenimentul „Farul cu filme”, care aduce pelicule premiate. Evenimentul a început vineri seara, cu proiecţia filmului „Magicianul”, regizat de Bogdan Mureşanu, şi cea a filmului „Europolis, the Town of the Delta”, regizat de Kostadin Bonev, Bulgaria, şi va continua sâmbătă seara cu filmul „Anul nou care n-a fost”, regizat de Bogdan Mureşanu. Duminică, publicul va putea vedea „Libertate”, de Tudor Giurgiu.