Festivalul de film de la Toronto încoronează Hamnet, o tragedie inspirată din viața lui Shakespeare

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

La finalul Festivalului de la Toronto, a apărut un prim favorit în cursa pentru Oscaruri. Este vorba despre drama Hamnet a lui Chloé Zhao, o cronică a doliului imposibil al lui William Shakespeare după moartea fiului său Hamnet, scrie Le Figaro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Moartea acestuia, în 1596, la vârsta de 12 ani, l-a bântuit mult timp pe marele dramaturg englez. O parte puțin cunoscută din viața autorului, pe care o pune în scenă filmul premiat duminică la Toronto cu premiul publicului, cea mai importantă distincție.

Mai mulți foști câștigători la Toronto, precum Slumdog Millionaire, au ajuns câteva luni mai târziu la Marele Graal: Oscarul pentru cel mai bun film. A fi premiat la Toronto este, în general, o garanție pentru a obține mai multe nominalizări la Oscaruri și la ceremoniile precursoare, cum ar fi Globurile de Aur și premiile sindicatului actorilor.

O regizoare deja premiată la Toronto

Aclamat de critici încă de la premiera sa la Festivalul de la Telluride de la începutul lunii septembrie, stârnind un buzz care a eclipsat mai multe filme importante prezentate la Mostra de la Veneția, Hamnet, de Chloé Zhao, explorează în mod fictiv doliul lui Agnes și William Shakespeare. Regizoarea chineză s-a inspirat pentru acest dramă istorică din romanul omonim al lui Maggie O’Farrell, publicat în 2020.

„Romanul lui Maggie este ca o poezie”, a declarat Chloé Zhao pentru AFP. „Să-i vezi cum se îndrăgostesc și se apropie, apoi sunt despărțiți… Este un război civil intim cu care ne confruntăm cu toții pe măsură ce creștem și ne maturizăm.” Adaptarea filmului Hamnet, cu Paul Mescal și Jessie Buckley în rolurile principale, propune o abordare mai cronologică decât romanul și multiplică descrierile doliului.

Chloé Zhao, regizoarea în vârstă de 43 de ani, a cunoscut rapid succesul datorită filmelor independente precum The Rider, apoi Nomadland în 2020, un dramă semi-fictivă despre nomazii din vestul american, care a câștigat trei premii Oscar, printre care cele pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor. Nomadland a câștigat și premiul publicului la Toronto.

Spre deosebire de festivalurile de la Cannes sau Veneția, la Toronto premiile sunt acordate de public. Toate filmele incluse în program sunt eligibile, în timp ce la alte festivaluri ele trebuie să fie prezentate în categoriile aflate în competiție.

La Toronto, al doilea premiu i-a revenit regizorului mexican Guillermo del Toro pentru adaptarea sa Frankenstein, iar al treilea premiu a fost acordat noului opus Wake Up Dead Man, cea mai sumbră din trilogie, cu Daniel Craig în rolul principal.