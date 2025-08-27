Ferrari, schimbare majoră pentru a-l aduce pe Hamilton „în zona de confort”
Lewis Hamilton nu s-a adaptat la Ferrari, iar Scuderia încearcă toate variantele pentru a-l face pe multiplul campion mondial să intre în „zona de confort”. În acest scop, Brembo, producătorul frânelor, va face o modificare importantă pentru a-i da o mână de ajutor pilotului britanic.
Brembo face modificări la sistemul de frânare Ferrari pentru a-i face viața mai ușoară lui Hamilton în F1
Dupa o perioadă de 12 ani alături de Mercedes și de un alt sistem de frânare, Lewis a aterizat la Ferrari, iar stilului său unic de pilotaj nu i s-a potrivit ceea ce a găsit la constructorul italian.
Schimbarea nu este una minoră pentru Hamilton: după o carieră întreagă cu echipamente Carbon Industrie la Mercedes, britanicul descoperă acum un teritoriu complet nou.
„A fost foarte interesant să încep să lucrez cu Lewis”, a declarat Andrea Algeri, managerul clienților Brembo pentru Formula 1.
„Evident, am avut unele plângeri de la el în cadrul comunicării noastre regulate și lucrăm din greu pentru a încerca să-l punem într-o zonă de confort în ceea ce privește frânarea.”
Ce presupune frânarea în F1: Un adevărat cocktail
În lumea Formulei 1, frânarea este mult mai complexă decât ceea ce presupune pe mașinile de serie: nu se rezumă doar la o pedală clasică.
Când vorbim despre frânare în Marele Circ avea de-a face cu un amestec de frânare hidraulică, frânare de motor și recuperare de energie. Orice mică ajustare duce la schimbarea întregului echilibru.
„Știm că a fost obișnuit cu un material diferit, dar și cu o configurație diferită în ceea ce privește frânarea generală a mașinii – nu doar frânele în sine, ci și frânarea motorului, recuperarea energiei și așa mai departe.
Am presat mult din partea echipei și lucrăm din greu pentru a rezolva situația”, a explicat Algeri.
Hamilton a simțit din prima zi schimbarea, iar adaptarea sa la frânele Ferrari pare o poveste fără sfârșit.
Pe circuitul de la Spa, după o rotire în calificările pentru cursa Sprint, Lewis a vorbit despre testele făcute de Brembo cu o combinație nouă de discuri și plăcuțe executate special pentru Lewis.
„Ferrari presează în mod evident pentru a fi în frunte și, ca de obicei, este una dintre echipele care ne-a dat presiunea potrivită pentru a merge mai departe.
Suntem fericiți să o facem. Este o provocare, dar este și modul în care ajungem să ne îmbunătățim produsu”, a conchis Algeri, citat de fastestlap.com.
Brembo subliniază faptul că materialele sale se bazează pe stabilitate și uzură redusă. De cealaltă parte, Hamilton are alte repere tactile, iar cele două părți se luptă să ajungă la un numitor comun pentru binele Ferrari.
Scuderia speră ca Brembo să-i ofere lui Lewis o variantă de frânare cât mai aproape de ceea ce era obișnuit la Mercedes, iar Ferrari să aibă parte în următoarea perioadă de cea mai bună variantă a lui Hamilton.
Zandvoort, MP al Olandei, prima bornă decisivă
Adaptarea la monopostul Ferrari este mult mai complicată decât părea inițial.
Acest lucru este recunoscut chiar și de Fred Vasseur, șeful echipei de Formula 1. După 12 ani încununați de succes la Mercedes, Lewis descoperă că SF-25 are nevoie de un alt stil de pilotaj, unul pe care nu-l stăpânește deocamdată.
Care este principala deosebire între stilul de pilotaj al lui Lewis și monopostul Ferrari?
Introduse în 2022, monoposturile cu efect de sol favorizează virajele în „U”, cele cu viteză mare menținută în curbă.
De cealaltă parte, Hamilton excelează în virajele de tip „V”: cele cu frânări târzii și ieșiri explozive.
De aici rezultă un conflict între instinctele sale (stilul său de pilotaj) și cerințele lui SF-25.
Prima ocazie pentru pilotul britanic este Grand Prix-ul de la Zandvoort, de pe 31 august. Formula 1 revine după pauza de vară, iar Lewis are nevoie de o prestație bună care să-i dea încredere în propriile forțe, dar și în echipă și monopost.
Ajuns la 40 de ani, Hamilton nu mai are timpul de partea sa, iar sezonul 2026 pare ultima șansă de a mai bifa ceva notabil în carieră.
Cele 10 curse rămase din 2025 nu sunt doar despre prezent, ci și despre viitor. Are nevoie să se adapteze cât mai repede la monopostul Ferrari pentru a putea spera la un 2026 care să-l ducă acolo unde fanii Scuderiei visează.
Ultima parte din acest an poate fi văzută ca un test final al carierei pentru cel care deține șapte titluri mondiale (un record pe care-l împarte cu Michael Schumacher).
Clasamentul piloților la pauza de vară
- Oscar Piastri (Australia) 284 de puncte
- Lando Norris (Marea Britanie) 275
- Max Verstappen (Olanda) 187
- George Russell (Marea Britanie) 172
- Charles Leclerc (Monaco) 151
- Lewis Hamilton (Marea Britanie) 109
- Andrea Kimi Antonelli (Italia) 64
- Alexander Albon (Thailanda) 54
- Nico Hulkenberg (Germania) 37
- Esteban Ocon (Franța) 27
- Fernando Alonso (Spania) 26
- Lance Stroll (Canada) 26
- Isack Hadjar (Franța) 22
- Pierre Gasly (Franța) 20
- Liam Lawson (Noua Zeelandă) 20
- Carlos Sainz (Spania) 16
- Gabriel Bortoleto (Brazilia) 14
- Yuki Tsuonoda (Japonia) 10
- Oliver Bearman (Haas) 8
- Franco Colapinto (Argentina) 0
- Jack Doohan (Australia) 0
Clasamentul constructorilor la pauza de vară
- McLaren-Mercedes 559 puncte
- Ferrari 260
- Mercedes 236
- Red Bull 194
- Williams-Mercedes 70
- Aston Martin 52
- Kick Sauber 51
- Racing Bulls 45
- Haas 35
- Alpine 20
Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1
- Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris
- China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri
- Japonia (Suzuka) – 6 aprilie – Câștigător Max Verstappen
- Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie – Câștigător Oscar Piastri
- Arabia Saudită (Jeddah) – Câștigător Oscar Piastri
- Miami (International Autodrome) – Câștigător Oscar Piastri
- Emilia Romagna (Imola) – Câștigător Max Verstappen
- Monaco (Circuit de Monaco) – Câștigător Lando Norris
- Barcelona (Montmelo) – Câștigător Oscar Piastri
- Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – Câștigător George Russell
- Austria (Spielberg) – Câștigător Lando Norris
- Marea Britanie (Silverstone) – Câștigător Lando Norris
- Belgia (Spa-Francorchamps) – Câștigător Oscar Piastri
- Ungaria (Hungaroring) – Câștigător Lando Norris
- Olanda (Zandvoort) – 31 august
- Italia (Monza) – 7 septembrie
- Azerbaijan (Baku) – 21 septembrie
- Singapore (Marina Bay) – 5 octombrie
- SUA (Austin) – 19 octombrie
- Mexic (Hermanos Rodriguez) – 26 octombrie
- Sao Paulo (Interlagos) – 9 noiembrie
- Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie
- Qatar (Lusail) – 30 noiembrie
- Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.
