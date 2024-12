Federaţia internaţională de patinaj le permite, în anumite condiții, sportivilor ruși și belaruși să se califice la JO 2026

Federaţia internaţională de patinaj (ISU) a anunţat vineri un protocol strict pentru a permite anumitor sportivi ruşi şi belaruşi să se califice la Jocurile Olimpice de iarnă din anul 2026, de la Milano-Cortina (Italia), informează cotidianul L’Equipe.

Un cadru strict va fi instituit pentru a permite unui număr limitat de sportivi neutri să participe la evenimentele de calificare pentru Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, a informat vineri organismul internaţional al patinajului.

Această decizie se referă la patinaj artistic, patinaj viteză şi short-track.

Sportivii afiliaţi la federaţiile din Rusia şi Belarus vor putea concura sub drapel neutru, cu cote stricte: un sportiv, un cuplu sau o pereche pentru fiecare probă desemnată. În schimb, nu va fi autorizată nicio participare pe echipe sau la ştafetă.

Competiţiile în cauză se vor desfăşura în perioada septembrie – decembrie 2025, în oraşe precum Beijing, Salt Lake City sau Heerenveen.

Printre condiţiile impuse: absenţa oricăror simboluri naţionale ruseşti sau belaruse, controlul antidoping întărit şi examinarea declaraţiilor publice ale participanţilor pentru a se asigura că aceştia nu susţin invazia din Ucraina, transmite Agerpres.

