Revenire importantă în lotul Barcelonei după cinci luni de absență

Ronald Araujo a revenit la antrenamentele Barcelonei după o pauză de cinci luni de zile. Fundașul s-a accidentat grav la unul dintre meciurile Uruguayului din luna iulie.

În vârstă de 25 de ani, Araujo era titular incontestabil la Barcelona înainte de accidentare.

Conform spuselor lui Fabrizio Romano (jurnalist cu o importantă reputație în fotbal), Ronald Araujo a revenit la antrenamentele catalanilor.

Fundașul este tot mai aproape de prezența printre titularii Barcelonei. În ultima perioadă, catalanii s-au bazat în centrul defensivei pe Pau Cubarsi (17 ani) și pe Inigo Martinez (33 de ani).

Araujo are o cotă de piață de 70 de milioane de euro, conform Transfermarkt.

Trupa lui Hansi Flick nu traversează cel mai bun moment în campionat, Barcelona fiind învinsă sâmbătă acasă, scor 2-1, de Las Palmas.

Catalanii au 34 de puncte și sunt încă lideri în LaLiga, însă Real Madrid poate prelua șefia dacă se impune în cele două meciuri restanță pe care le are de jucat (madrilenii au în prezent 30 de puncte).

1 FC Barcelona 34 puncte / 15 meciuri

2 Real Madrid 30 / 13 meciuri

3 Atletico Madrid 29 / 14 meciuri

4 Villarreal 25 / 13 meciuri

5 Mallorca 24 / 15 meciuri

6 Athletic Bilbao 23 / 14 meciuri etc.

🚨🔵🔴 Ronald Araújo returns to full training with Barcelona group.

Training session completed today as almost ready to return on the pitch after injury soon. pic.twitter.com/ZQ0a2bnpQs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 1, 2024