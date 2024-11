Surpriză uriașă în LaLiga: FC Barcelona, învinsă pe propriul teren de una dintre codașe

Las Palmas a dat lovitura pe „Estadi Olímpic Lluís Companys”, oaspeții câștigând, scor 2-1, meciul disputat împotriva Barcelonei. Duelul a făcut parte din etapa cu numărul XV din LaLiga.

Ramirez (49) a deschis scorul pentru Las Palmas, egalitatea a fost restabilită de Raphinha (61), iar golul lui Silva (67) a stabilit surprinzătoarea învingătoare.

FT: #BarçaLasPalmas 1-2

Fábio Silva scores a massive goal for @UDLP_english as they defeat the league leaders away from home. 💛💙#LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/TiLzRVwVIe

— LALIGA English (@LaLigaEN) November 30, 2024