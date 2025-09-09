Familia Murdoch rezolvă disputa privind succesiunea / Lachlan, unul dintre fiii mogulului, rămâne la conducerea imperiului media de orientare conservatoare / Alti trei frați părăsesc afacerea cu totul

Lachlan, fiul ales al lui Rupert Murdoch, va rămâne la conducerea afacerii familiei, prevenind o provocare previzibilă din partea fraților săi cu privire la orientarea politică a imperiului media conservator.

În schimb, trei frați părăsesc afacerea cu totul — într-un final demn de un serial dramatic, relatează CNN.

O lungă bătălie juridică privind viitorul trustului familiei Murdoch a fost rezolvată luni, potrivit declarațiilor celor două companii, Fox Corp și News Corp.

Companiile au declarat că actuala structură a trustului familiei Murdoch va fi înlocuită. Prudence MacLeod, Elisabeth Murdoch și James Murdoch, descriși în documentele legale ca „membri care părăsesc trustul”, vor primi aproximativ 1 miliard de dolari fiecare pentru acțiunile lor, a declarat o persoană care are cunoștință despre tranzacție.

James, de exemplu, este profund îngrijorat de ani buni de programele de dreapta ale canalului Fox News și de alte aspecte ale afacerii familiei. El a făcut donații către democrați și a susținut grupuri progresiste.

Unii dintre asociații lui James au vorbit despre un scenariu în care el ar putea colabora cu Prue și Elisabeth pentru a-l detrona pe Lachlan în cazul decesului tatălui lor.

Temerând tocmai această posibilitate, Rupert a făcut mai multe mișcări pentru a-l susține pe Lachlan, care se aliniază strâns opiniilor conservatoare ale tatălui său și este președintele executiv al ambelor companii.

Drama succesiunii a luat avânt în 2023, când Murdoch senior a încercat să modifice trustul familiei. Trustul inițial, înființat cu zeci de ani în urmă, după divorțul lui Murdoch de a doua soție, împărțea drepturile de vot între cei patru copii mai mari ai lui Rupert.

Patriarhul dorea să consolideze controlul cu Lachlan și să-i excludă pe ceilalți copii ai săi – o manevră atât șocantă din punct de vedere personal, cât și evident politică.

Trio-ul s-a opus planului și l-a contestat în fața unui tribunal din Reno, Nevada, un stat care oferă unul dintre cele mai private cadre pentru chestiuni precum deciziile privind trusturile familiale și permite părților și judecătorilor să țină cazurile într-o măsură atât de extremă în spatele ușilor închise, încât existența lor nici măcar nu este publicată în registrele instanțelor.

Un judecător a refuzat să dezvăluie procedurile, dar litigiul a devenit public. Surse au declarat pentru CNN că disputele privind fondul familial au destrămat familia.

Tribunalul din Nevada a dat o hotărâre împotriva lui Rupert Murdoch iarna trecută, constatând că Rupert, Lachlan și reprezentanții lor au acționat cu „rea-credință”.

James, Elisabeth și Prudence au declarat la momentul respectiv că speră să „treacă peste acest litigiu” și să „se concentreze pe consolidarea și refacerea relațiilor dintre toți membrii familiei”.

Hotărârea din Nevada a stimulat aparent discuțiile juridice care au dus la ceea ce companiile au numit luni „rezolvarea reciprocă a procedurilor juridice”.

Lachlan și cele două surori mai mici, Grace și Chloe, vor deține acțiuni într-un nou trust care va deține pachetul majoritar de acțiuni în ambele companii în viitor.

Sursa: CNN