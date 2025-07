Din top mondial al snookerului, direct în faliment: Povestea poștașului care a pierdut tot după ce a învins campioni

Steve James (64 de ani) are una dintre cele mai spectaculoase povești de viață din snooker: a renunțat la slujba de poștaș, a devenit jucător profesionist, a impresionat ajungând până în semifinalele CM de la Crucible, iar apoi a fost nevoit să-și vândă până și masa de joc din cauza falimentului.

În 1986, Steve a făcut unul dintre cei mai curajoși pași din viață: a renunțat la slujba care-i asigura traiul de zi cu zi (era poștaș) pentru a deveni jucător profesionist de snooker.

A debutat la Crucible (legendarul teatru unde este găzduit Campionatul Mondial de Snooker) în 1988, iar la doar trei ani distanță a uimit lumea snookerului după ce l-a învins pe legendarul Stephen Hendry.

A ajuns în semifinalele CM, fază a competiției unde a cedat în cele din urmă contra unui alt jucător emblematic: Jimmy White.

Singurul titlu de clasament a venit în 1990, atunci când s-a impus la Mercantile Credit Classic.

A ajuns rapid în lumina reflectoarelor, iar conturile sale au început să simtă din plin faima tot mai mare de care se bucura.

Succesul nu este însă ceva infinit, iar finalul anilor ’90 l-a găsit pe Steve James în pragul colapsului financiar, transmite express.co.uk.

Și-a schimbat stilul de viață, a început să cheltuiască pe „toate prostiile”, iar din cei peste 700.000 de lire sterline nu a mai rămas aproape nimic…

A mai trecut printr-un divorț costisitor, iar și unele probleme de sănătate au contribuit la tabloul de ansamblu și la deznodământul trist: falimentul.

„A trebuit să-mi vând casa, motocicleta și masa de snooker. Nu mai puteam plăti ipoteca și nici nu mă mai puteam antrena acasă”, declara Steve în 1999 pentru Birmingham Post.

Veștile rele nu s-au oprit însă aici: până la dependența de alcool a mai fost un singur pas, diabetul a apărut în viața sa, iar în 2004 s-a luptat cu o infecție la rinichi care l-a forțat să se retragă de la British Open.

O carieră strălucitoare s-a prăbușit precum o cometă, iar viața lui Steve James s-a dus într-un punct din care nu a mai existat vreo șansă pentru o revenire spectaculoasă.

A fost cel mai sus pe locul 7 în ierarhia mondială (sezonul 1991-1992), iar cariera și-a împărțit-o în două perioade: 1986-2002 și 2004-2006.

Stephen Hendry sulked in his flat for days because he was so upset the Crucible Curse had got him.

Hendry’s loss to Steve James in the 1991 Worlds stunned the sport.

He said: „The loss has cut deep. For next few days I don’t answer any phone calls or leave the flat.” #snooker pic.twitter.com/hmsAW2e7Uk

— Snooker Chat 🔴⚫🔴 (@Snooker_Chat) April 10, 2025