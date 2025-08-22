Fabrica de arme de la Cugir va avea pază militară / Accesul în fabrică va fi restricționat și va fi permis doar după o verificare la serviciile de informații / Această obligație a fost eliminată în ianuarie 2025
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat joi seara că a făcut o adresă către Ministerul Apărării Naționale și Ministerul de Interne în care a cerut pază militară pentru fabrica de arme de la Cugir, anunță Alba24.
Radu Miruță a spus, la Antena 3, că un vecin a anunțat la 112 incendiul care a izbucnit în noaptea de 2 august la o hală plină cu cartușe din cadrul Uzinei Mecanice Cugir.
Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de 2/3 august în una din halele destinate depozitării muniției ce aparține societății Uzina Mecanică Cugir SA – Compania Națională Romarm SA.
Pompierii au intervenit cu roboți de la distanță din cauza riscului exploziilor în lanț, reușind să stingă focul spre dimineață, fără victime.
În urma incendiului a fost distrusă cantitatea de 51.120 de bucăți cartușe calibrul de 14,5 și 5,56, dintr-un total de 727.760 existente în hala la momentul incendiului.
Din primele constatări rezultă faptul că incendiul a pornit de la o încăpere a halei în care era depozitată necorespunzător o cantitate mare de pulbere pirotehnică, de diferite tipuri, iar ulterior s-a extins către partea din hală în care era depozitată muniția.
Potrivit ministrului, prima măsură constă în reintroducerea obligației ca orice persoană care intră într-o fabrică de armament sau depozit de muniție din România să fie autorizată la nivelul ministerului, după o verificare a serviciului de informații. Această obligație exista anterior, dar a fost eliminată în ianuarie 2025.
A doua măsură vizează actualizarea de urgență a tuturor planurilor privind securitatea obiectivelor (pază umană și electronică), spațiile de depozitare și zonele de producție, inclusiv data ultimului control și măsurile dispuse.
