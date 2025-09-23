Exporturile rusești de combustibil scad pe măsură ce Ucraina își intensifică atacurile asupra rafinăriilor de petrol

Campania Ucrainei de atacuri cu drone împotriva rafinăriilor de petrol din Rusia a dus la scăderea exporturilor rusești de combustibil la cel mai scăzut nivel din 2020, perturbând o sursă importantă de venituri pentru Kremlin, scrie Financial Times.

Șaisprezece dintre cele 38 de rafinării ale Rusiei au fost lovite de la începutul lunii august, unele dintre ele de mai multe ori, inclusiv una dintre cele mai mari instalații de prelucrare a combustibilului din Rusia, fabrica de 340.000 de barili pe zi de la Ryazan, aproape de Moscova.

Grevele au perturbat capacitatea de rafinare a Rusiei cu peste 1 milion de barili pe zi, potrivit grupului de cercetare Energy Aspects. Exporturile de motorină, dacă se mențin la nivelul actual, vor scădea în septembrie la cel mai mic nivel lunar din 2020, potrivit OilX și Vortexa, care monitorizează transporturile.

„Pare să fie cea mai eficientă campanie pe care Ucraina a desfășurat-o până acum”, a declarat Benedict George, șeful departamentului de stabilire a prețurilor produselor petroliere europene la Argus, care raportează prețurile mărfurilor.

Rusia este al doilea exportator de motorină din lume, aproximativ jumătate din încărcăturile sale fiind destinate Turciei, urmată de alte piețe din Africa de Vest și de Nord și Brazilia, întrucât UE și Marea Britanie nu importă direct combustibilul rusesc. Deși Moscova a impus interdicții la exportul de benzină rusă pentru cea mai mare parte a acestui an, vânzările sale de motorină în străinătate nu au fost restricționate până în prezent.

George a spus că Turcia a apelat la India și Arabia Saudită pentru a compensa deficitul și că primele pentru motorină au crescut în această lună la aproximativ 25-30 de dolari pe baril peste prețul de referință al țițeiului Brent. Acesta este cel mai ridicat nivel din vară, când războiul dintre Israel și Iran a dus prețurile la un maxim de 15 luni din cauza temerilor legate de aprovizionare.

Amrita Sen, cofondatoare a Energy Aspects, a declarat că impactul atacurilor a avut nevoie de timp pentru a se reflecta pe piețe, având în vedere dimensiunea Rusiei. „O rafinărie este închisă, dar ar putea dura trei săptămâni între momentul în care rafinăria produce și momentul în care motorina ajunge în port”, a spus ea.

Incertitudinea privind aprovizionarea cu motorină și țiței contribuie la susținerea prețurilor într-un moment în care mulți analiști au prevăzut că prețurile vor începe să scadă.

Se așteaptă ca președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, să-l îndemne pe președintele SUA, Donald Trump, să susțină sancțiuni mai dure împotriva Moscovei, când se vor întâlni marți la Adunarea Generală a ONU. Însă liderul ucrainean a subliniat la începutul acestei luni succesul atacurilor cu drone, afirmând că „cele mai eficiente sancțiuni – cele care funcționează cel mai rapid – sunt incendiile de la rafinăriile de petrol, terminalele și depozitele de petrol ale Rusiei”.

Săptămâna trecută, Zelenski a declarat reporterilor, inclusiv celor de la Financial Times, că Ucraina își mărește producția de drone cu rază lungă de acțiune și își intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice a Rusiei pentru a apropia războiul de Kremlin.

„Odată ce numărul de drone va egala cel al rușilor, aceștia vor simți lipsa și pierderea de combustibil”, a spus el. „Vedem deja acest lucru din ce în ce mai des. Tot mai multe drone își ating țintele.”

Printre zecile de instalații petroliere și gaziere rusești avariate se aflau și unele situate la mai mult de 1.000 km de granița cu Ucraina, potrivit oficialilor de la Kiev și analiștilor independenți.

Joi trecută, drone ucrainene au zburat aproximativ 1.400 km și au lovit rafinăria de petrol și uzina petrochimică Gazprom Neftekhim Salavat din Bashkortostan, în centrul Rusiei. Serviciul de securitate ucrainean SBU și-a asumat responsabilitatea pentru atacul care, potrivit acestuia, a lovit centrul instalației, provocând un „incendiu puternic”.

Un alt atac ucrainean din acea zi a vizat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia, situată în Volgograd, la aproape 1.000 km sud de Moscova. Sâmbătă, Ucraina a lovit încă două rafinării rusești în Saratov și Novokuibyshevsk, la sud și est de Moscova, potrivit oficialilor de la Kiev și confirmării Ministerului Apărării din Rusia.

Atacurile cu drone ucrainene au determinat Moscova să întrerupă temporar serviciile de internet, ceea ce a dus la perturbări pentru consumatori, companii și servicii publice.

Rusia nu se confruntă încă cu o penurie de motorină, a cărei producție depășește cu peste 50% cererea internă. Motorina este principalul combustibil pentru sectorul agricol și este utilizată de unele unități militare, în special de tancuri. Altele, inclusiv cele utilizate pentru transportul răniților, necesită benzină, care este în cantitate insuficientă.

Un număr tot mai mare de regiuni rusești, inclusiv teritoriile ocupate, se confruntă cu penuria de benzină. Prețurile en gros au crescut cu peste 40% din ianuarie.

George a spus că Ucraina a desfășurat o campanie similară, deși mai puțin eficientă, cu drone în toamna anului trecut, când „Rusia are nevoie de motorină pentru tractoarele sale. De asemenea, multe dintre cele mai mari rafinării din Europa se închid pentru întreținere planificată în această perioadă a anului”.

În ultimele luni, Rusia și-a intensificat propriile bombardamente aeriene, cu rachete și drone care vizează infrastructura militară și civilă ucraineană, inclusiv instalații energetice, fabrici de arme și linii feroviare.

Un atac masiv la sfârșitul lunii august a avariat grav clădirile misiunii UE și ale British Council din Kiev, împreună cu zeci de alte clădiri.

În această lună, dronele rusești au încălcat și spațiul aerian polonez și românesc, iar avioane de vânătoare au survolat Estonia, provocând condamnări pe scară largă și declanșând consultări NATO în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 4.