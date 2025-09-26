Explicația longevității unei femei spaniole care a trăit până la 117 ani: caracteristici genetice aparte, plus hobby-uri pe tot timpul vieții

Când a murit, anul trecut la 117 ani în Spania, Maria Branyas era cea mai vârstnică persoană din lume. O analiză a genomului său a sugerat că vârsta ei biologică ar fi putut fi mult mai tânără, arată Euronews, citată de Rador.

Oamenii de știință au fost mult timp fascinați de supercentenari – femei și bărbați care trăiesc cel puțin 110 ani – și de secretele îmbătrânirii sănătoase.

Înainte de moartea sa, în august 2024, Branyas a fost de acord să colaboreze cu un grup de oameni de știință spanioli, pentru a-i ajiuta să descopere cauzele longevității sale.

Astfel, când avea 116 ani, cercetătorii au colectat probe din sânge, salivă, urină și scaun pentru a-i analiza structura genetică.

Rezultatele testelor au scos la iveală că Branyas prezenta biomarkeri tipici vârstei înaintate, cum ar fi telomerii scurtați, un tip de celulă care tinde să se acumuleze odată cu vârsta, și hematopoieza clonală, o altă afecțiune legată de îmbătrânire.

În schimb, prezenta niveluri scăzute de inflamație, o sănătate intestinală „întinerită” și un epigenom tineresc – modificări ale expresiei genelor care nu alterează direct ADN-ul.

Branyas, pe care cercetătorii au considerat-o „un subiect excepțional”, mai prezenta şi variații neobișnuite în codul său genetic, care păreau să o protejeze de probleme de sănătate comune, cum ar fi bolile de inimă, diabetul, boala Alzheimer și boala Parkinson.

Potrivit studiului publicat în revista Cell Reports Medicine, descoperirile oferă „o nouă perspectivă asupra biologiei îmbătrânirii umane, sugerând potențiale strategii pentru creșterea speranței de viață”.

Caracteristicele genetice ale lui Branyas par să fi jucat un rol semnificativ în longevitatea sa. Cu toate acestea, cercetătorii au căutat să identifice care dintre obiceiurile ei ar fi putut contribui la o viață atât de lungă.

Supercentenara consuma aproximativ trei iaurturi pe zi, ceea ce ar fi putut contribui la sănătatea intestinală și la greutatea corporală, a urmat în principal o dietă mediteraneană, a dormit regulat, a rămas activă fizic și s-a bucurat de o sănătate mintală bună.

De asemenea, Branyas a dus o viață socială activă și a avut mereu hobby-uri precum cititul, cântatul la pian și grădinăritul. Cu alte cuvinte, a avut o viață echilibrată.

Traducerea Rador: Cătălina Păunel