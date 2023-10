Experți de talie mondială conferențiază la Sibiu, la cea de-a patra ediție Sibiu Innovation Days (Parteneriat)

Ei vor explora tema transformării digitale și a soluțiilor necesare pentru dezvoltarea durabilă și reducerea decalajului de inovare dintre România și țările europene.

Ascensiunea inteligenței artificiale este inevitabilă și contribuie la automatizarea proceselor în companii, la apariția de noi joburi și noi modele de business;

Cadre didactice și cercetători care doresc să înțeleagă mai bine tendințele de dezvoltare ale domeniului IT, impactul acestuia asupra joburilor viitorului, precum și cerințele de noi competențe ale angajaților în companii vor dezbate aceste subiecte la SID2023;

În secțiunea de hackathon dedicat studenților, aceștia vor putea dezvolta aplicații hardware și software și vor lucra pentru un concept referitor la transformarea digitală pe mai multe teme.

Ajuns la cea de-a patra ediție, evenimentul Sibiu Innovation Days va avea loc în 5 și 6 octombrie, în organizarea Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, prin intermediul Institutului de Transfer de Cunoaștere Hasso Plattner, cu sprijinul Cluj IT Cluster și al Asociației Sibiu IT.

Sibiu Innovation Days (SID2023) este un reper pe harta inovației din România, jucând un rol important în dezvoltarea rețelelor de colaborare între specialiștii din industrie, administrație și comunitatea de cercetare academică.

Sibiu Innovation Days 2023 continuă edițiile de succes din anii anteriori, promovând dezvoltarea unui ecosistem de inovare în zona Transilvaniei, construit în jurul Cluj IT Cluster și Asociației Sibiu IT, cu impact în modelarea vitalității economice și sociale a întregii regiuni.

La fel ca în anii precedenți, evenimentul va reuni la Sibiu experți mondiali din domeniu, reprezentanți ai autorităților publice naționale, dar și de la nivel european, cu toții explorând tema transformării digitale și a soluțiilor necesare pentru dezvoltarea durabilă și reducerea decalajului de inovare dintre România și țările europene.

La ediția din acest an și-au anunțat participarea 52 de specialiști IT, experți ai Comisiei Europene și oameni de afaceri din România, Germania, Franţa, Statele Unite ale Americii, Finlanda, Norvegia, Italia, Elveția și Portugalia. O parte dintre speakeri sunt personalități care nu sunt pentru prima oară la Sibiu Innovation Days și au acceptat cu plăcere să revină, dar există și parteneri noi, cum ar fi reprezentanți ai alianței Europene FORTHEM sau cercetători, cadre didactice și membri ai centrelor de transfer de cunoaștere de la universități din Elveția, Portugalia, Finlanda și România. Printre cei care vor conferenția la Sibiu în acest an se află Christoph Meinel – Director & CEO al Hasso Plattner Institute, Ramona Samson – Chief Economist Unit la DG Research and Innovation, Comisia Europeană, Marius Linguraru – Chair in Research and Innovation la Children’s National Hospital Washington D.C., Merja Laamanen – Digital Transformation Lead la Universitatea Jyväskylä din Finlanda, Frédéric Hillon – Digital Advisor la Université de Bourgogne, Franța și IT Officer în alianța europeană FORTHEM, Florina Ciorbă – Chair of Research Group in High Performance Computing de la Universitatea din Basel, Elveția, dar și numeroși reprezentanți ai universităților de prestigiu și membri ai mediului de afaceri și ai industriei de profil din țara noastră.

“Digitalizarea reprezintă drumul ireversibil spre progres, iar dinamica schimbării bazate pe tehnologie este într-o continuă creștere. De multe ori, însă, avansul tehnologic este prea abrupt și creează decalaje între viteza industriei de profil, gradul de acceptanță a noilor tehnologii sau a produselor digitale de către nativii din generațiile Y sau Z și capacitatea instituțiilor de învățământ de a pregăti viitorii angajați cu noțiuni fundamentale și abilități solicitate de noile tehnologii aplicate în diferite joburi, și care să cunoască atât avantajele dar și potențialele pericole pe care acestea le-ar putea reprezenta în viitor. Necunoașterea în profunzime a instrumentelor digitale create și folosirea fără discernământ și răspundere etică poate face de multe ori rău.

Ascensiunea inteligenței artificiale este inevitabilă și contribuie la automatizarea proceselor în companii, la apariția de noi joburi și noi modele de business. Spre exemplu, inteligența artificială generativă poate ajuta în scrierea automată a codului programelor, poate ajuta departamentele de resurse umane la recrutarea optimă a candidaților, potrivind talentul și competențele acestora cu oportunitățile din companie și păstrându-i pe cei mai performanți datorită unei mai bune înțelegeri a abilităților și aspirațiilor lor, poate sprijini generarea de idei și brainstorming, iar în aplicații de marketing poate fi un indicator de analiză a sentimentelor sau poate predicționa comportamentul clienților. Cu toate acestea, apare un mare risc de vulnerabilitate, atât în mediul digital cât și în viața reală, prin lipsa eticii în folosirea Inteligenței Artificiale. Spre exemplu, în diferite documentare sau conferințe, specialiștii militari afirmă că a început „cursa înarmării cu arme cu inteligență artificială”, ceea ce poate duce la conflicte mondiale dificil de controlat de către factorul uman.

În ciuda eforturilor susținute și a rezultatelor cuantificabile în direcția digitalizării și inovației la nivel guvernamental (Ghiseul.ro, Cazier judiciar disponibil online, legea interzicerii Dosarului cu șină), din păcate, în European Innovation Scoreboard 2022, România este clasată pe ultimul loc. Deși a fluctuat foarte mult cu scăderi între 2015 și 2018 și creșteri între 2018 și 2021, din nou în scădere în 2022, performanța de inovare a României este la nivelul anului 2015. Ușurința de a începe o afacere, pregătirea antreprenorială și achizițiile publice sunt sub media UE. Punctele slabe vizează în principal lipsa populației cu studii superioare de doctorat, lipsa inovatorilor de procese de afaceri, IMM-urile mai puțin inovatoare, lipsa cheltuielilor pentru inovare altele decât cele pentru Cercetare și Dezvoltare, lipsa cunoștințelor și a bunelor practici legate de economia circulară și dezvoltare durabilă cu focus pe mediul înconjurător (eco-inovare). În acest sens, considerăm că niciun efort nu este inutil pentru creșterea performanței de inovare a României și, prin activitățile desfășurate la Sibiu Innovation Days 2023, încercăm să abordăm și să oferim soluții unora dintre aceste provocări.”, a declarat Prof.Univ.Dr.Ing. Adrian Florea, Director al Centrului de transfer de cunoaștere Hasso Plattner din Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu și vicepreședinte al Cluj IT Cluster.

La conferință sunt așteptați atât manageri și angajați din companiile active în regiunea Transilvaniei, și nu numai, interesați de procesele transformării digitale, dar și antreprenori care își doresc să descopere noi modele de inovare și oportunități de colaborare. De asemenea, sunt invitate cadre didactice și cercetători care doresc să înțeleagă mai bine tendințele de dezvoltare ale domeniului IT, impactul acestuia asupra joburilor viitorului, precum și cerințele de noi competențe ale angajaților în companii.

La fel ca și în anii trecuți, Sibiu Innovation Days va avea și o secțiune de hackathon dedicat studenților, unde aceștia vor putea dezvolta aplicații hardware – software și vor lucra pentru un concept referitor la transformarea digitală pe următoarele teme: Orașele neutre din punct de vedere climatic și inteligente; mobilitate inteligentă, eficiență energetică, economie circulară și durabilitate; Securitate cibernetică; influența inteligenței artificiale asupra noilor meserii și locuri de muncă, abilități necesare și viitorul educației; importanța parteneriatelor și proiectelor inovatoare pentru reducerea decalajului dintre România și celelalte țări Europene; Sănătate inteligentă și Inteligența artificială.

Participanții vor avea șansa de a câștiga premii numeroase și consistente oferite de sponsorii Sibiu Innovation Days.

Sponsorii Premium ai evenimentului sunt Continental Automotive Systems Sibiu, NXP Semiconductors România și Vitesco Technologies Engineering România iar sponsorii Support sunt Marquardt Schaltsysteme SCS, MultiversX și Asociația Sibiu IT.

Tot în cadrul SID2023 vor avea loc mai multe workshop-uri derulate de partenerii evenimentului, dedicate atât studenților, masteranzilor și doctoranzilor care doresc să-și completeze studiile lor cu experiențe din mediul practic de business cât și angajaților din companii.

Conferința se va desfăşura în mod hibrid, cu participare fizică a vorbitorilor, moderatorilor şi a personalităţilor invitate, în Aula Avram Iancu din cadrul Facultăţii de Litere și Arte a ULBS, situată pe Bulevardul Victoriei 5-7, Sibiu 550024.

Evenimentul va fi transmis online, accesul celor interesați făcându-se gratuit în urma completării formularului de pe website-ul conferinței.

Pentru mai multe detalii privind programul evenimentului și înregistrare, vă invităm să accesaţi: https://events.ulbsibiu.ro/innovationdays/.

Pentru mai multe detalii privind conferinţa puteți contacta echipa de organizare a conferinței la event.sid@ulbsibiu.ro