Eurostat: România continuă să se apropie de media UE la capitolul consum / Cel mai ridicat nivel este în Luxemburg, Ţările de Jos şi Austria

Consumul individual efectiv (AIC – un indicator al nivelului bunăstării gospodăriilor) per capita, exprimat în paritatea puterii de cumpărare standard (PPS), varia în anul 2023 între 70% din media UE în Ungaria, 89% în România şi 138% din media UE în Luxemburg, arată datele publicate, miercuri, de Oficiul European de Statistică (Eurostat), transmite Agerpres.

Anul trecut, zece state-membre ale UE au avut un consum per capita mai mare decât media europeană, cel mai ridicat nivel fiind în Luxemburg (38% peste media din UE), Ţările de Jos şi Austria (ambele cu 17%).

Cel mai scăzut nivel a fost în Ungaria (30% sub media UE), Bulgaria (27%), Slovacia şi Letonia (ambele cu câte 25% sub media UE), în timp ce România a avut un nivel cu 11% sub media Uniunii.

De asemenea, în 2023, Luxemburg, Irlanda şi Ţările de Jos au avut cel mai ridicat nivel al PIB-ului per capita, de 139%, respectiv 111% şi 30% peste media UE.

Cel mai scăzut nivel al acestui indicator s-a înregistrat în Bulgaria (36% sub media UE), Grecia (33%), Letonia (29%), Slovacia (27%), Ungaria şi Croaţia (ambele cu câte 24% sub media UE) şi România (22%).