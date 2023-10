Europa Liberă: Cum s-a folosit singurul politician prorus declarat, Diana Șoșoacă, de exploziile de la Crevedia ca să treacă pragul electoral în sondaje. Ajutor dat de Luis Lazarus și Nașul TV

Pe 10 octombrie, o știre din România a sărit în ochii agențiilor ruse de presă. Informația că președintele ucrainean Zelenski, aflat în vizită la București, și-a anulat discursul în Parlamentul român s-a dovedit de interes pentru agenția oficială de știri, Ria Novosti, și site-urile din Rusia. La București, un politician asumat prorus exulta la anularea discursului președintelui Ucrainei. E vorba despre Diana Șoșoacă, senatoarea care anunțase – la fel ca liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion – că discursul liderului de la Kiev, dacă s-ar fi întâmplat, ar fi fost bruiat zgomotos de lozincile partidelor extremiste românești. Acestea sunt SOS România al Dianei Șoșoacă și AUR, formațiuni ce dețin împreună 10% din locurile din Parlament, arată o analiză Europa Liberă.

Nu e clar cui aparține „meritul” de a boicota discursul lui Volodomir Zelenski în Parlamentul României. Din cauza incidentului însă, se pare că Diana Șoșoacă își va adăuga noi procente la ascensiunea din ultima vreme.

Un sondaj CURS, publicat pe 24 septembrie, făcut în perioada 12-23 septembrie 2023, dădea, pentru prima dată, partidul SOS al Dianei Șoșoacă, la 5% din intențiile de vot. Trendul era confirmat, zece zile mai târziu, de o altă cercetare de piață, realizată de Avangarde la cererea G4media.ro. SOS era creditat tot cu 5% din intenția de vot, suficient pentru a trece pragul electoral. În același document, politiciana ajunsese la un pol de încredere de 10% dintre participanții la cercetare. La începutul anului, partidul Dianei Șoșoacă se scălda în grupul partidelor care adunau 1% din intențiile de vot.

Șoșoacă este singurul președinte de partid relevant asumat prorus. A participat la recepțiile Ambasadei Rusiei de Ziua Națională a Unității Rusiei sau de Ziua Diplomatului, a fost declarată personalitatea anului în 2021 de către Sputnik și a promovat mesajele Kremlinului. A cerut inclusiv alianța României cu Rusia împotriva Ucrainei. Ultima ieșire prorusă a avut loc cu ocazia vizitei președintelui Volodimir Zelenski la București, pe 10 octombrie. Șoșoacă i-a cerut să restituie României teritorii din Ucraina și să respecte drepturile românilor.

Andrei Tiut, de la GlobalFocus, este expert în dezinformarea pe rețelele sociale. A urmărit de-a lungul timpului atât evoluția narativelor Rusiei în România, cât și principalii actori care le propagau. Diana Șoșoacă era unul dintre ei. A remarcat o schimbare a modului în care Diana Șoșoacă ajunge le public.

„De câteva luni, ea este invitată aproape permanentă a lui Luis Lazarus. Fostul ziarist OTV o însoțește la întâlniri, dar și la transmisiile de pe teren. Imaginea Dianei Șoșoacă nu mai este promovată doar prin propriile canale, ci prin interpuși”, explică Tiut.

Pe 31 august, Diana Șoșoacă merge la Crevedia și face o transmisiune live pe pagina lui Luis Lăzăruș. Ea stă de vorbă cu oamenii din zonă și se comportă ca un reporter de televiziune. Transmisia este făcută sub sigla „PATRIA”.

„Datele analizate cu ajutorul aplicații Crowdtangle arată că impactul transmisiunilor lui Luis Lazarus pe Facebook în săptămâna cu Crevedia a fost de câteva ori mai mare decât al principalilor competitori virtuali. George Simion a avut un vârf de aproape 2 milioane de vizualizări, în timp ce Luis Lazarus s-a dus spre 6 milioane”, explică Tiut.

Luis Lazarus merge și la Belgrad, la finalul lunii septembrie, să o însoțească pe Șoșoacă la o pretinsă conferință despre pace și poziția României, după cum rezultă din postările personale ale fostului realizator tv, actual influencer.

Cum explică Diana Șoșoacă legătura strânsă cu Luis lazarus? „La Belgrad, am fost invitată oficial de partidul parlamentar Zavetnici, în calitate de senator al României, dar şi în calitate de președinte al Partidului S.O.S România. La Belgrad, partidul S.O.S România a fost reprezentat de o delegație oficială de nouă persoane şi, conform cutumelor diplomatice, am invitat presa independentă care spune numai adevărul şi nu este subjugată intereselor globaliste şi financiare guvernamentale. Presa care ne-a însoțit a fost Televiziunea Nasul TV şi Luis Lazarus Zeus Tv, iar jurnaliştii respectivi au realizat reportaje şi interviuri la faţa locului, au fost invitați oficial în Parlamentul Serbiei şi m-au însoțit inclusiv la Conferința Internațională Eurasia Movement şi BRICS, unde am fost invitat de onoare, la fel ca şi cele doua televiziuni. În ceea ce privește organizarea emisiunilor jurnalistului independent, de notorietate mondială, Luis Lazarus, nu sunt în măsură să vă ofer detalii, dânsul fiind singurul care îşi organizează şi îşi gândește activitățile”, a transmis Diana Șoșoacă.

Profesorul Dan Sultănescu, fondatorul Centrului pentru Promovarea Participării Civice și Democrației din cadrul SNSPA spune că asistăm la o susținere reciprocă din partea a două voci, una din media alternativă, cealaltă din politica alternativă.

„Dânsa, în momentul în care are un timp de dificultate de a accesa media tradițională, folosește astfel de canale care au impact relativ bun în zona social media, în special către un public deschis la mesaje conspiraționiste. În momentul în care apelează la aceste voci își ajută mesajul să fie mai vizibil. În același timp, și aceste voci alternative, prin asocierea cu astfel de personaje, ajung să capete o vizibilitate mai mare la rândul lor”, explică profesorul Sultănescu.

Dan Sultănescu consideră însă că o reală creștere a Dianei Șoșoacă este posibilă doar în situația în care ea reușește să iasă din zona presei alternative către cea clasică, fie televiziuni, fie site-urile sau personajele consacrate.

Liderul AUR, George Simion, a fost, din 2020, de la momentul în care partidul său a intrat în Parlament, liderul nedeclarat al rețelelor sociale. Datele agregate în ultimele șase luni arată că poziția de lider pe Facebook a lui George Simion este atacată de promotorul Dianei Șoșoacă. Simion a stâns 31 de milioane de vizualizări în această perioadă, în timp ce Lazarus este la numai 2 milioane în spate. Șoșoacă are de 10 ori mai puține vizualizări ca Lazarus. La capitolul impact, Simion are încă un avans de 1 milion de reacții.

Trebuie precizat că, deși bătălia pe vizualizările de pe Facebook a devenit strânsă, Simion are la îndemână și alte conturi de Facebook pentru promovare, precum și alte rețele unde postează adaptat profilului utilizatorilor de pe acestea.

Sociologul Barbu Mateescu consideră că, în ciuda cifrelor, Diana Șoșoacă e „de 2-3 ori mai eficientă” decât George Simion în a-și convinge urmăritorii să o voteze.

„Eficiența ei pare a fi în creștere. Votanți AUR ai lui George Simion care urmăresc ambele pagini (Diana Șoșoacă și George Simion -n.r.) se îndreaptă spre a o vota pe ea mai degrabă decât pe AUR sau Simion și fenomenul pare să fi luat viteză – conform sondajelor – mai ales în ultimele luni”, explică Barbu Mateescu.

Raportul dintre ei în sondajele este 4-la-1 și 6-la-1, în timp ce raportul între audiențele pe Facebook, la vizualizări și share-uri, e 11 la 1, în favoarea Dianei Șoșoacă.

Chiar și așa, Mateescu consideră că, în ciuda promovării via Luis Lazarus, expunerea nu s-a convertit în creșterea audienței paginii ei și că s-ar putea confrunta cu un declin, dacă Luis Lazarus nu o va mai susține.

Profesorul Sultănescu identifică câteva tipuri de mesaje care ajută propaganda rusă, dar care nu sunt de susținere explicită a Moscovei.

„Am constatat în ultimele luni, după un an și jumătate de raliere în jurul mesajului clar și puternic al României care susține, împreună cu statele occidentale, apărarea Ucrainei în fața invaziei neprovocate a Rusiei, apariția unor nuanțe: cât de mare trebuie să fie ajutorul dat Ucrainei sau discuții politice legate de alocare de resurse”, explică Sultănescu.

Pe acest fond, Diana Șoșoacă a transmis mesaje radicale. „Am văzut recent un mesaj promovat chiar de doamna respectivă cum că ucrainenii au de toate, iar noi murim de foame. De ce trebuie să-i ajutăm pe ei, când noi o ducem foarte rău. Acesta nu este un mesaj prorus, ci un mesaj «puneți România înaintea tuturor»”, mai explică Sultănescu.

Un alt moment important în care Diana Șoșoacă a punctat pe social media, de data aceasta pe propriile canale, a fost venirea președintelui Volodimir Zelenski în România. Datele Crowdtangle arată un impact de cinci ori mai mare al postărilor sale față de zilele obișnuite.

