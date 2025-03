Eurodeputata Céline Imart (PPE) denunță finanțarea de către UE a unui proiect de cercetare „woke” / Studiul vizează „prevenirea masculinităților politice”

Eurodeputata Céline Imart (PPE) a criticat marți UE pentru „promovarea wokismului”, după ce 3 milioane de euro au fost acordate programului „MEN4DEM” al Universității din Amsterdam, care vizează „prevenirea masculinităților politice”, scrie Le Figaro.

Ea a denunțat programul drept „finanțare pentru wokism”. Într-o scrisoare către Comisia Europeană, publicată marți pe X, eurodeputata Céline Imart (Grupul PPE) a dezvăluit că Universitatea din Amsterdam a primit 3 milioane de euro din programul european Horizon Europe pentru un proiect intitulat „MEN4DEM”, destinat „prevenirii și combaterii masculinităților politice care contravin principiilor fundamentale ale Uniunii Europene”.

Un program finanțat de Orizont Europa

Masculinities for the Future of European Democracy (MEN4DEM) a fost lansat pe 25 ianuarie. Acest program de cercetare aplicată este condus de Lizza Mügge, profesor de științe sociale și comportamentale, ale cărei domenii de interes includ intersecționalitatea, genul, diversitatea și transnaționalismul, adică abolirea frontierelor de stat în interacțiunile dintre indivizi.

Acest proiect este finanțat de Horizon Europe, un program european de sprijinire a cercetării și inovării, care acordă nu mai puțin de 95,5 miliarde de euro în granturi pentru perioada 2021-2027. Printre diferitele domenii de cercetare, proiectul MEN4DEM face parte din domeniul rezervat științelor sociale, denumit „cultură/creativitate/societate”. Obiectivul programului Orizont Europa este de a „consolida bazele științifice și tehnologice ale UE, stimulând în același timp competitivitatea industriei sale”, după cum se menționează pe site-ul oficial al programului, care se mândrește cu faptul că este „cel mai ambițios sprijin pentru cercetare și inovare din lume”.

Așa cum a fost prezentat de Universitatea din Amsterdam, MEN4DEM îi vizează pe cei care, în opinia sa, „promovează inegalitatea, încurajează autoritarismul și amenință libertățile individuale”, și anume ideile „adesea legate de xenofobie, rasism, antisemitism, misoginism, homofobie, transfobie și, mai general, de ostilitatea față de grupurile marginalizate”, se afirmă. În mod specific, programul va fi însărcinat cu „dezvoltarea de strategii bazate pe dovezi pentru a aborda formele dăunătoare de masculinitate politică”, pentru a „oferi instrumente concrete factorilor de decizie politică, practicienilor, grupurilor societății civile și partidelor politice pentru a crea un mediu politic mai sigur și mai incluziv pentru toți”.

O „risipă” financiară

Proiectul este în parteneriat cu alte universități europene, precum Gdansk (Polonia), Bergamo (Italia) și Uppsala (Suedia), și își selectează beneficiarii prin „cereri de propuneri deschise și competitive”. În declarația sa, Céline Imart pune sub semnul întrebării criteriile utilizate pentru acordarea de finanțări pentru ceea ce denunță drept „promovarea wokismului”, criticând în același timp faptul că aceste finanțări slăbesc „sectoarele noastre de cercetare și [subminează] credibilitatea acestor programe, care sunt totuși esențiale”.

Ea a cerut „să se pună capăt” „acestei risipe”, deplângând alocarea mai multor milioane de euro în acest scop „într-un moment în care Uniunea Europeană se află în urma concurenților noștri americani, chinezi și indieni în materie de inovare”. În același timp, președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, urmează să prezinte miercuri o nouă Carte albă privind apărarea europeană, care va conține un plan de mobilizare a 800 de miliarde de euro pentru „reînarmarea Europei” în fața amenințării dezangajării americane pe frontul ucrainean.