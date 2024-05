Emma Răducanu interviu în The Times despre tenis și filmul Challengers / „Sincer, am muncit prea mult ca să mă uit la film, dar am văzut câteva videoclipuri cu Zendaya luând lecții și antrenându-se. Învăța cum să lovească o minge urmând pași de dans, ceea ce mi s-a părut destul de mișto.”

Tenisul a redevenit brusc cel mai sexy sport. Filmul de mare succes din această vară, Challengers, cu superba Zendaya în rolul principal, vorbește despre sex în trei, rivalități și răzbunare, în timp ce frumoasele și tinerele jucătoare concurează pentru a domina și a evita distrugerea pe teren și în afara lui, scrie The Times.

Povestea proprie a lui Răducanu, care a câștigat US Open la New York în 2021, ca jucătoare venită din calificări la vârsta de 18 ani, pare a fi un scenariu de la Hollywood, dar ea nu se comportă ca o vedetă de film. Această minune a circuitului de tenis își cere scuze pentru că a întârziat patru minute la apel și pentru că a ajuns în fața camerei de filmat ușor dezordonată, cu părul răzuit pe spate, purtând un hanorac larg și mâncând o salată dintr-o farfurie de carton. „Sincer, am muncit prea mult ca să mă uit la film, dar am văzut câteva videoclipuri cu Zendaya luând lecții și antrenându-se. Învăța cum să lovească o minge urmând pași de dans, ceea ce mi s-a părut destul de mișto.”

În unele momente, Răducanu pare cu zeci de ani mai bătrână și mai înțeleaptă decât cei 21 de ani pe care îi are, în alte momente este o Gen Z tipică. „Cel mai mult îmi place să defilez pe TikTok, deoarece algoritmul meu este atât de bine asortat încât pot continua la nesfârșit. Sunt o mare gurmandă. Întotdeauna există aceste restaurante noi de încercat, dar nu ajung niciodată să mă duc.”

Cu un program de antrenament epuizant și o atleticitate uimitoare pe teren, Răducanu poate mânca cât vrea. „Sunt norocoasă, ard atât de multe calorii pe zi. Dar sunt atentă la ce mănânc, pentru că afectează felul în care mă simt. Îmi place să mănânc sănătos, deși din când în când mănânc pizza cu prietenii.”

La trei ani de la terminarea liceului, trebuie să se simtă uneori invidioasă știind că unii dintre colegii ei de școală din Bromley încă mai călătoresc cu rucsacul în spate în jurul lumii, merg la universitate sau se întâlnesc după serviciu. „Da, dar recompensele pe care le primesc în acest moment sunt mult mai mari decât cele mai bune pe care le pot obține ei”, răspunde ea. „Cariera mea în tenis se va încheia probabil în zece ani, așa că trebuie să maximizez. Este un sacrificiu care merită făcut”. Răducanu a câștigat aproape 10 milioane de lire sterline din premii și sponsorizări comerciale numai în 2022.

În ultimul an, Răducanu a fost nevoită să se opereze de trei ori, la ambele încheieturi și la gleznă, ceea ce trebuie să fi fost frustrant, mai ales că deja se străduia să se ridice la performanța de a câștiga un turneu de Grand Slam. „Dacă sunt accidentată, îmi pierd încrederea în mine, iar asta înseamnă timp de absență de la antrenamente, când ai putea să te îmbunătățești, și este acea teamă de a pierde.”

În calitate de atlet de elită, trebuie să fi fost extrem de greu să fii obligat să stai nemișcat. „Când eram foarte sedentară și staționară – pentru că aveam o mână și o gleznă în ghips, iar cealaltă mână în atelă în același timp – a fost foarte dificil”, spune ea. „Din punct de vedere mental, asta a fost cea mai grea parte, să trec de la a fi atât de activă și să pot face orice la a nu mai putea face nici măcar lucruri de bază de zi cu zi, să fac duș sau să mă spăl pe dinți.”

Cum a rămas rezistentă în timp ce clasamentul ei a urcat și a coborât? „Am fost foarte norocoasă cu modul în care am fost crescută. M-am confruntat cu o mulțime de provocări, dar mama mi-a insuflat încă de mică reziliența, iar aceasta este probabil cea mai mare calitate a mea, indiferent cât de rău merg lucrurile. Îmi amintesc toate momentele din trecut în care m-am simțit foarte deprimată sau tristă, iar faptul că știu că am ieșit din ele îmi dă încredere, face ca acele victorii să fie mult mai dulci. Dacă ar fi fost doar o navigare ușoară, nu ar fi însemnat atât de mult. Cred că este o nebunie ceea ce fac jucătorii de tenis. Trecem prin toată această durere și suferință doar pentru 30 de secunde la final, dacă câștigăm. Este masochism într-un fel, dar merită din plin.”

Răducanu se uită rar la momentul spectaculos în care a câștigat la Flushing Meadows. Părinții ei nici măcar nu au zburat la turneu, neavând nicio idee despre cât de departe va ajunge. „Am avut avantajul de a fi o tânără necunoscută. Dar când am sărbătorit pe teren la final, mi-am promis că voi accepta orice greutăți care îmi vor apărea în cale doar pentru a fi avut parte de acel moment.”

De atunci, a fost supusă unor critici neîncetate din partea experților și a antrenorilor în devenire, care se tem de imprevizibilitatea ei și cred că a devenit prea comercială, acumulând contracte de sponsorizare, participând la petreceri de primă mână și acumulând o avere fără a câștiga mai multe titluri.

„Sunt cei care mă văd făcând o ședință foto sau pozând pentru o reclamă și nu văd cele șapte ore de dinainte de asta la centrul de antrenament, făcând fizioterapie, sală, lovind mingi. Dar dacă într-o seară rară mă duc la o premieră și sunt fotografiată, acela este timpul meu liber.”

Orice adolescent ar considera că o asemenea faimă instantanee și așteptări naționale reprezintă o luptă. „Da, nu cred că tenisul a fost cu adevărat o mare problemă, ci navigarea cu ceea ce vine cu el. Simt că mă descurc din ce în ce mai bine, dar încă îmi găsesc echilibrul și este super important să cunoști oamenii pe care te poți sprijini și cine vede doar un lucru nou și strălucitor, care este foarte tânăr și încearcă să se lipsească de ei.”

Părinții ei călătoresc cu ea ori de câte ori au timp liber de la serviciu. „Îmi place să îi țin aproape, deoarece mulți oameni preferă să separe jucătorul de părinții săi, deoarece sunt mai ușor de manipulat”, spune ea, părând momentan supărată.

„Sunt foarte insistenți. Când eram mai tânără, mai mult. Acum sunt la un punct în care îmi spun ce cred ei că este cel mai bine, dar își dau seama în cele din urmă că, cu cât insistă mai mult, cu atât mai mult mă voi împotrivi. Așa că știu că cea mai inteligentă cale este să nu încerce să îmi impună opiniile lor, ci să mă facă să cred că este ideea mea. Suntem trei personaje foarte încăpățânate în casă.”

Este greu să știi cât de departe trebuie să mergi ca părinte – ce sfat ar da ea? „Sunt foarte recunoscătoare și nu regret niciuna dintre metodele lor. Dacă mă uit la trecutul lor – eu provin dintr-o familie diversă, mama mea este chinezoaică, tatăl meu este român, amândoi au crescut în vremuri grele și cred că nu-ți poți permite să-ți plângi de milă, trebuie să ai aspirații și să mergi mai departe.

Am moștenit asta. Am văzut oameni extraordinari cu care jucam la juniori care aveau părinți mult mai îngăduitori, care spuneau: „Nu-i nimic dacă pierzi”, iar acei jucători nu mai sunt pe teren, așa că nu-i învinovățesc pe părinții mei pentru asta. Chiar dacă, atunci când eram mai tânăr, îmi doream să nu am acea călătorie de două ore cu mașina după un turneu, cu tot felul de trăncăneli despre tot ceea ce aș fi putut face mai bine.”

În calitate de tânără din circuitul profesionist, spune ea, ești tratată cu mai multă superioritate decât bărbații. Faptul că arătați bine a fost un ajutor sau un obstacol? „Mulțumesc”, spune ea politicos. „Cred că sunt norocoasă din acest punct de vedere, trebuie să te descurci cu cărțile pe care le primești. Poate că eu am acea carte, dar nu am altele”.

Faptul că este atât de fotogenică înseamnă că a fost copleșită de oferte de sponsorizare de la Nike, Evian, Dior, Tiffany, Porsche și Vodafone. „Mă ciupesc de multe ori, dar călătoria confortabilă cu munca mea este extrem de utilă. Îmi petrec jumătate din viață la aeroport și am pierdut deja șapte zile din an în aer.”

Suntem aici în parte pentru a vorbi despre sponsorizarea ei cu banca HSBC. „Îmi amintesc că la 11 ani mi-am deschis primul cont la sucursala mea locală”, spune ea. Aceasta pare o susținere standard a unei celebrități, dar se pare că i-a ales și pentru că i-ar plăcea să lucreze pentru bancă atunci când se va pensiona. „Am întâlnit un grup de stagiari HSBC și a fost distractiv să văd ce fac. Peste 15 ani, totul se va inversa și ei vor fi foarte sus, iar eu voi fi abia la început”, spune ea cu modestie, deși apoi recunoaște că este „nespus de competitivă”, așa că bănuiesc că ar ajunge repede din urmă.

Challengers face ca tenisul să pară plin de jucători singuratici care stau în hoteluri fără suflet. „Este greu să te împrietenești cu oamenii cu care concurezi. Mulți jucători se străduiesc să poarte o conversație cu tine dacă știu că s-ar putea să joace cu tine. Dar este plăcut să ai câțiva prieteni în turneu, pentru că tenisul este un sport atât de ciudat și brutal. Sincer, aș spune că este probabil cel mai greu în ceea ce privește faptul că pierzi atât de des și toată logistica care vine cu el.”

Uneori se gândește că ar fi mai ușor într-o echipă de fotbal, dar nu se vede pe sine ca jucător de echipă. „Vreau să fiu singură pe teren”, spune ea imediat. „Nu-mi place să mă bazez pe nimeni, eu sunt singura care își poate da seama de greșelile mele. Vreau toată gloria, dar și să-mi asum toată responsabilitatea și riscurile.”

Înfrângerea din primul tur de luna trecută la Madrid Open a fost o dezamăgire, dar peste aproximativ șase săptămâni are Wimbledon. „Întotdeauna am iubit Wimbledonul. Primul meu rezultat important la juniori a fost să ajung în sferturi acolo la 15 ani. Încă de când eram copil mi-am dorit să joc acolo, așa că mă simt destul de uimitor și chiar mai bine în calitate de „Emma”, pentru că sprijinul este nebunesc. Îmi place să cânt și să joc în fața oamenilor, ceea ce este ciudat pentru că sunt introvertită din fire.”

Cu toate acestea, femeile aflate la vârf nu sunt luate la fel de în serios ca bărbații. „Multe jucătoare sunt mai bune din punct de vedere tehnic”, spune ea. „Ele se bazează pe viteză, agilitate și creier mai degrabă decât pe forța brută. Diferența dintre premiile în bani este uriașă în circuitul ATP, ceea ce nu cred că este neapărat corect, dar, în egală măsură, să joci trei seturi în turneele de slam este mult mai bine decât cele cinci ale bărbaților, ceea ce este brutal.”

Chiar și relațiile au fost adesea puse în așteptare, spre deosebire de Challengers. „Părinții mei au fost foarte mult împotriva acestui lucru [iubiți], deoarece a interferat cu antrenamentul. Când eram mai tânără, nici măcar nu aveam voie să ies cu prietenele mele. De multe ori aveam foarte multe resentimente. Dar asta m-a făcut să fiu foarte încrezătoare și să mă simt foarte bine în compania mea, ceea ce este, de asemenea, un mare punct forte.”

După ce a fost atât de supravegheată în ultimii trei ani, îi este cel mai ușor să se relaxeze în China, alături de bunica ei. „Îmi lipsește atât de mult. Am fost vara trecută pentru o lună cu familia mea. Este singurul loc în care mă simt atât de departe de Emma Răducanu, încât pot să fac ce vreau.”

Mama ei a încurajat-o să picteze. „Iar în China m-am apucat de pian când am cum toată lumea cântă acolo, dar nu dau examene. Nu vreau mai multă presiune”. De asemenea, citește cărți de non-ficțiune. „Trebuie să învăț mereu, nu pot sta degeaba. Trebuie să fac ceva util. Această dorință constantă de îmbunătățire din partea părinților mei este acum starea mea înnăscută.

La început, tatăl meu m-a forțat să mă apuc de tenis. Nu mi-a plăcut, dar apoi, pe măsură ce am crescut și tenisul a devenit mai mult o prioritate, m-am forțat. La școală, între timp, nu m-aș mulțumi cu nimic mai puțin decât un 10. Sunt un pic perfecționistă, ceea ce este o sabie cu două tăișuri. M-a ajutat să ajung acolo unde sunt, dar coborâșurile pe care le simt sunt din cauza asta.”

Oare chiar vrea să fie bancher când se va pensiona, în loc de comentator sau să-și înființeze propria academie? „Părinții mei au fost academicieni și m-au îndrumat întotdeauna pe calea finanțelor”, spune ea. „Văd operațiunile din spatele scenei și ceva ce aș vrea să fac potențial în viitor. O sută la sută pentru mine – viața începe după tenis. De fapt, aștept cu nerăbdare următorul capitol, ceea ce este amuzant de spus la această vârstă, dar sunt atât de multe lucruri pe care vreau să le fac în această viață și pur și simplu nu am suficient timp.”