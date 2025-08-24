Ministrul Oana Ţoiu la Forumul European de la Alpbach / A avut întrevederi cu omologii din Austria şi Cehia / Discuții despre sprijin acordat Ucrainei și Moldovei

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a participat, în perioada 23-24 august 2025, la Forumul European de la Alpbach (Austria), unde a susţinut o intervenţie în cadrul panelului inaugural şi a avut întrevederi cu omoloaga austriacă Beate Meinl-Reisinger şi cu omologul din Cehia, Jan Lipavsky, precum şi cu economistul Joseph Stieglitz, laureat al premiului Nobel pentru Economie în 2001, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă transmis duminică de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), demnitarul român a susţinut intervenţii în cadrul panelului inaugural „Europe in the World Days”, alături de miniştri de externe ai Austriei şi ai Cehiei şi preşedintele Forumului Alpbach Otmar Kharas, precum şi de preşedintele Conferinţei de Securitate de la Munchen, Wolgang Ischinger. Temele abordate au fost creşterea economică a regiunii, paşii necesari pentru o pace durabilă şi rezilienţa societăţilor în faţa ameninţărilor hibride.

Ministrul Oana Ţoiu în intervenţia sa „a subliniat rolul strategic al Mării Negre pentru pacea durabilă în Europa şi economic şi a evidenţiat consecinţele majore pe care evoluţiile din regiune le au asupra securităţii europene, euroatlantice şi globale, precum şi rolul important al României în parcursul european al vecinilor noştri”.

De asemenea, ministrul Oana Ţoiu a avut întrevederi cu omoloaga austriacă, Beate Meinl-Reisinger, ministrul federal al afacerilor europene şi internaţionale, şi cu omologul ceh, Jan Lipavsky, ministrul afacerilor externe al Republicii Cehe şi cu economistul Joseph Stieglitz, recipient al premiului Nobel pentru ştiinţele economice.

„Convorbirile cu ministrul Beate Meinl-Reisinger au evidenţiat interesul părţilor pentru recalibrarea relaţiilor româno-austriece, în follow-up la vizita oficială efectuată de Preşedintele Nicuşor Dan la Salzburg în luna iulie, având în vedere, în special, potenţialul de dezvoltare a cooperării economice şi sectoriale dintre cele două state, precum şi cel reprezentat de comunitatea românească semnificativă din Austria, cu o importantă valoare adăugată la nivelul societăţii austriece. Discuţiile au vizat, totodată, temele de actualitate ale agendei europene şi internaţionale, cu punctarea necesităţii continuării sprijinului atât pentru Ucraina, cât şi pentru Republica Moldova, în procesul lor de aderare la Uniunea Europeană. Miniştrii au stabilit o viitoare vizită bilaterală în România, pe parcursul acestui an”, relatează comunicatul MAE.

Întrevederea cu ministrul afacerilor externe al Republicii Cehe, Jan Lipavsky, a reconfirmat nivelul foarte bun al relaţiilor bilaterale dintre România şi Republica Cehă, fundamentate pe obiectivele convergente la nivel regional, european şi euroatlantic, precum şi pe interesul comun de a impulsiona investiţiile reciproce, schimburile economice şi cooperarea sectorială dintre cele două state, menţionează sursa citată.

În marja Forumului, ministrul Ţoiu a avut un dialog cu studenţii bursieri care au participat la Forumul European de la Alpbach şi i-a felicitat pentru rezultatele academice şi i-a încurajat să îmbrăţişeze o carieră diplomatică şi să contribuie, prin ideile şi energia lor, la conturarea de soluţii pentru viitorul României şi al Europei, mai arată comunicatul MAE.

Forumul European de la Alpbach este una dintre cele mai importante platforme anuale de dialog interdisciplinar din Europa. Înfiinţat în anul 1945, în Alpbach, Austria, forumul reuneşte lideri politici, reprezentanţi ai instituţiilor europene şi internaţionale, experţi din mediul academic şi economic, dar şi tineri şi bursieri din întreaga lume. Evenimentul oferă un cadru pentru dezbatere, reflecţie şi formularea de soluţii la provocările actuale pe care le traversează Europa şi anul acesta are 4.000 de participanţi din 70 de ţări. AGERPRES / (AS – editor: Marius Frăţilă)