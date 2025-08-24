G4Media.ro
JD Vance
Foto: JD Vance / Facebook

JD Vance: Rusia a făcut concesii semnificative în vederea unui acord de pace cu Ucraina / ”Au recunoscut că nu vor putea instala un regim marionetă la Kiev”

Vicepreşedintele SUA, JD Vance, a declarat că Rusia a făcut „concesii semnificative” în vederea unei soluţionări prin negocieri a conflictului cu Ucraina şi că este încrezător că se înregistrează progrese, în ciuda lipsei unor evoluţii clare în direcţia încheierii conflictului, relatează Reuters, transmite News.ro.

În cadrul emisiunii „Meet the Press with Kristen Welker” difuzată de NBC, Vance a declarat că preşedintele rus Vladimir Putin a făcut mai multe concesii, printre care şi faptul că Ucraina va primi garanţii de securitate împotriva unei viitoare agresiuni ruse.

„Cred că ruşii au făcut concesii semnificative preşedintelui Trump pentru prima dată în trei ani şi jumătate de conflict”, a declarat Vance. „Au recunoscut că nu vor putea instala un regim marionetă la Kiev. Aceasta era, desigur, o cerinţă majoră la început. Şi, mai important, au recunoscut că va exista o anumită garanţie de securitate pentru integritatea teritorială a Ucrainei.”

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat, într-un interviu difuzat duminică, că un grup de naţiuni, inclusiv membrii Consiliului de Securitate al ONU, ar trebui să fie garanţi ai securităţii Ucrainei.

Vineri, preşedintele american Donald Trump a reînnoit ameninţarea de a impune sancţiuni Rusiei dacă nu se vor înregistra progrese în direcţia unei soluţii paşnice în Ucraina în termen de două săptămâni, manifestându-şi frustrarea faţă de Moscova la o săptămână după întâlnirea cu Putin din Alaska.

Vance a declarat că sancţiunile vor fi analizate de la caz la caz, recunoscând că este puţin probabil ca noile sancţiuni să determine Rusia să accepte un armistiţiu cu Ucraina.

JD Vance a amintit de anunţul făcut de Trump în această lună privind aplicarea unei taxe suplimentare de 25% asupra produselor indiene, ca pedeapsă pentru achiziţiile de petrol rusesc de către New Delhi, ca exemplu de pârghie economică care ar putea fi utilizată în vederea obţinerii păcii.

„A încercat să clarifice faptul că Rusia poate fi reinvitată în economia mondială dacă încetează să ucidă, dar va continua să fie izolată dacă nu încetează să ucidă”, a spus Vance.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

3 comentarii

  1. americanii nu au cum sa fie atat de i d ioti. deci e altceva in desfasurare. poate ca nu doresc sa intre rusia in colaps economic din naiba stie ce motive , de fapt

  2. Pensatul de Vance ori e complet tic@los, ori ne.b.un de legat.
    Statul agresor, care a invadat o alta tara, „face concesii” si negociaza ocuparea teritoriilor Ucrainei si e laudat de Vance?

  3. Eu cred că nu are neuroni. O băltoacă în craniu. Iar garanțiile de securitate menționate de rusia înseamnă de fapt niște hârtii semnate = hârtie igienică, exact ca Memorandumul de la Budapesta. Pentru că javrov a spus foarte clar: fără trupe străine în Ucraina.

