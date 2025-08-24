G4Media.ro
Sursa foto: Bulent KILIC / AFP

Norvegia anunţă un ajutor de 600 de milioane de euro pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei / Se vor achiziționa două sisteme Patriot

Guvernul norvegian a anunţat duminică un ajutor de 7 miliarde de coroane norvegiene (aproximativ 600 de milioane de euro) pentru a sprijini apărarea antiaeriană a Ucrainei, care include cofinanţarea cu Germania a două sisteme Patriot, informează EFE, transmite Agerpres.

Norvegia şi Germania îşi vor asuma costul a două sisteme Patriot, împreună cu rachetele corespunzătoare, care vor fi livrate din stocurile armatei germane.

În plus, conform unui comunicat de presă al guvernului norvegian, pachetul va fi folosit parţial pentru achiziţionarea de radare TRML-4D de la producătorul german Hensoldt şi sisteme de apărare aeriană cu rază scurtă de acţiune de la producătorul norvegian Kongsberg.

„Împreună cu Germania, ne vom asigura că Ucraina primeşte sisteme puternice de apărare aeriană. Germania şi Norvegia colaborează îndeaproape pentru a sprijini Ucraina în lupta sa de apărare a ţării şi de protejare a civililor de atacurile aeriene ruse”, a declarat prim-ministrul ţării scandinave, Jonas Gahr Store.

La rândul său, ministrul apărării norvegian Tore O. Sandvik a comentat că apărarea antiaeriană este, de asemenea, „crucială” pentru protejarea unităţilor militare şi a infrastructurii.

În comunicat, publicat chiar când Ucraina îşi sărbătoreşte Ziua Independenţei, guvernul norvegian a reamintit că Gahr Store şi cancelarul german Friedrich Merz au convenit în urmă cu câteva luni să livreze Ucrainei două sisteme Patriot deţinute de Germania, care ulterior vor fi înlocuite de Statele Unite.

