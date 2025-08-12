Emma Răducanu a pierdut în trei seturi în faţa Arinei Sabalenka / Moment inedit în care a cerut evacuarea unui copil care plângea

Jucătoarea de tenis britanică, de origine română, Emma Răducanu a pierdut luni seara în 16-imile turneului WTA 1000 Cincinnati Open, fiind învinsă de Arina Sabalenka, numărul 1 WTA, transmite News.ro.

Emma Răducanu (22 de ani, locul 39 WTA) a stat aproape de Arina Sabalenka (27 de ani, locul 1 WTA) în primul set, pierdut cu 6(3)-7, apoi a reuşit să îi ia un set liderului mondial, 6-4.

În decisiv, Emma a luptat extraordinar, i-a pus probleme Sabalenkai, dar a cedat cu 6(5)-7 şi a părăsit turneul feminin de la Cincinnati în faza 16-imilor, după un meci de trei ore şi nouă minute.

În timpul meciului, Emma s-a aflat în centrul unei secvenţe neverosimile, ea a cerut arbitrului de scaun evacuarea unui copil mic care plângea în tribune.

La 40-40 în setul trei, Emma Răducanu s-a plâns arbitrului de scaun de zgomot. Motivul supărării tinerei de 22 de ani a fost plânsul unui copil mic din tribune.

Când oficialul i-a spus că zgomotul provine de la un copil şi a întrebat-o dacă mai trebuie să ceară să fie îndepărtat, unele persoane din public au răspuns afirmativ, iar Emma Răducanu a dat din cap în semn de aprobare.

În cele din urmă, a 39-a jucătoare a lumii a continuat să joace în aplauzele publicului şi chiar a beneficiat de o ratare a Arinei Sabalenka la următorul punct.

Nu se ştie dacă acel copil care plângea a fost într-adevăr rugat să părăsească tribunele, dar duelul dintre Emma Răducanu şi Arina Sabalenka a mers până în setul decisiv.

Cu a 18-a sa victorie în tie-break în 2025, Arina Sabalenka a stabilit un nou record în circuitul WTA de la începutul erei Open.