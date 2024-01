Elvis Presley va fi adus la viață cu ajutorul inteligenței artificiale pentru un nou spectacol imersiv

Cântărețul Elvis Presley va fi readus la viață în mod virtual în cadrul unei noi experiențe de concert imersiv. Elvis Evolution va folosi inteligența artificială și va cuprinde proiecții holografice ale starului, create din mii de fotografii personale și înregistrări video de acasă. Spectacolul va avea premiera la Londra în noiembrie, înainte de a se muta în Las Vegas, Berlin și Tokyo, relatează BBC.

Acesta urmează succesului înregistrat de Abba Voyage, un concert virtual cu avataruri ale trupei pop suedeze.

Specialiștii britanici în divertisment imersiv Layered Reality au obținut drepturile globale pentru Elvis Evolution. Compania a mai produs anterior experiențe imersive, inclusiv The Gunpowder Plot și The War of The Worlds.

Compania a declarat că spectacolul Presley va cuprinde o „experiență de concert uluitoare”, în care un Elvis digital în mărime naturală „va interpreta pentru prima dată pe o scenă din Marea Britanie momente iconice din istoria muzicii”.

Fondatorul și directorul general al Layered Reality, Andrew McGuinness, a declarat că spectacolul va fi „un omagiu de ultimă generație adus legendei muzicale” și va permite oamenilor „să intre în lumea lui Elvis și să meargă în pantofii lui”.

Spectacolul va cuprinde un Presley digital în mărime naturală și va folosi inteligența artificială, proiecția holografică, realitatea augmentată, teatrul live și efecte multisenzoriale, a precizat Layered Reality.

McGuinness a adăugat că această experiență va oferi publicului „o perspectivă mai profundă asupra vieții lui Elvis, transportându-i pe fani înapoi de-a lungul deceniilor pentru a experimenta ascensiunea sa fulminantă spre faimă, personalitatea sa mai mare decât viața și mișcarea culturală pe care a catalizat-o în anii 1950 și 1960”.

Locația din centrul Londrei pentru spectacol, care urmează să fie confirmată, va găzdui, de asemenea, un bar și un restaurant cu tematică Elvis, cu muzică live.

Presley, care ar fi împlinit 89 de ani pe 8 ianuarie, a devenit celebru în anii 1950 și este cunoscut pentru hituri precum Hound Dog și Suspicious Minds. El a murit în 1977, la vârsta de 42 de ani.

În 2018, a primit postum Medalia prezidențială a libertății a SUA, cea mai înaltă distincție pe care un președinte în exercițiu o poate acorda unui civil.

Un film despre viața lui Presley, regizat de Baz Luhrmann, a fost lansat în 2022. Actorul Austin Butler a câștigat ulterior un premiu Bafta Film Award pentru portretul cântărețului.

Un alt film, Priscilla, lansat în Marea Britanie în această săptămână, examinează relația dintre cântăreț și fosta sa soție, Priscilla Presley.