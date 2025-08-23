Secția UPU a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia și-a dublat spațiul de lucru printr-o investiție din fonduri europene, naționale și locale / A fost inaugurată în prezența lui Raed Arafat

Lucrările de extindere și dotare a Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia au fost finalizate. Acestea au presupus, în linii mari, dublarea spațiului de lucru existent, achiziția de aparatură medicală de ultimă generație și crearea celor mai bune condiții de confort pentru pacienți, transmit reprezentanții instituției.

Investiția a fost finalizată recent și a fost inaugurată sâmbătă, 23 august, în cadrul unui eveniment la care a participat și secretarul de stat Raed Arafati.

Extinderea a presupus conectarea vechiului corp de clădire cu o nouă clădire, prin crearea unui culoar de legătură și extinderea spațiilor existente.

Potrivit unui comunicat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, obiectivele investiției țin de:

îmbunătățirea calității serviciilor medicale prin utilizarea de aparatură modernă și inovativă, ținându-se cont de patologia diversificată și complexă a pacienților;

îmbunătățirea calității actului medical prin folosirea unor echipamente/sisteme/dotări medicale conforme standardelor europene;

crearea unui mediu mai confortabil și mai eficient pentru pacienți, prin condițiile oferite;

reducerea timpilor de așteptare prin extinderea spațiilor de lucru și creșterea numărului de pacienți care pot fi preluați în ariile de lucru.

În urma acestui proiect, UPU Alba Iulia s-a extins considerabil, de la o suprafață de 823 de metri pătrați la o suprafață de 1.679 mp, ceea ce va îmbunătăți mult calitatea și eficiența îngrijirii spitalicești de urgență.

De asemenea, extinderea presupune și creșterea numărului de pacienți care pot fi preluați în spațiile de lucru pentru evaluare, supraveghere, investigații, diagnosticare și tratament, de la 16 pacienți la 25 de pacienți.

Noua secție UPU este formată din: spații pentru triaj adulți și copii, săli de așteptare, saloane pentru urgențe minore, urgențe majore și pediatrice, salon pentru resuscitare, cabinete pentru consultații specifice, saloane pentru pacienți cu boli infecțioase (dotate cu sisteme cu presiune negativă – aerul circulă doar din hol înspre salon, nu și în sens invers), cabinete pentru medici și asistente, spațiu de prelevare probe pentru analize de laborator, saloane de izolare și alte spații pentru buna desfășurare a activității.

La subsol a fost creat un adăpost de apărare civilă, sală de ședințe, camere tehnice, zonă de decontaminare pentru persoanele care au fost expuse la radiații sau care au fost contaminate cu materiale radioactive, ascensor și alte spații tehnice și administrative.

UPU Alba Iulia este acum dotată cu sistem vacuum (pentru transportul probelor la laborator), sistem de sonorizare (pentru chemarea personalului medical din diferite zone), sisteme de aerisire și tratare a aerului, iar în sălile de așteptare au fost amplasate televizoare.

În cadrul acestui proiect, UPU a fost dotată cu aparatură medicală nouă și performantă.

Investiție de 2,5 milioane de euro: Valoarea totală a investiției se ridică la 12.160.003 de lei, dintre care 6.836.990 de lei sunt cheltuieli eligibile (de la bugetul Uniunii Europene – Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat și cofinanțare Consiliul Județean Alba), respectiv 5.323.013 de lei – cheltuieli neeligibile.

Activitate medicală intensă la UPU Alba Iulia

Numărul pacienților care se prezintă în UPU Alba Iulia a crescut în ultimii ani, de la 36.767 în anul 2020 la 38.431 în anul 2021, la 48.531 în anul 2022, la 50.939 în anul 2023 și la 54.143 în anul 2024, arată datele instituției.

Volumul mare de lucru se resimte din plin, întrucât în prezent, dintre cele 27 de posturi de medici aprobate, sunt ocupate doar 17, iar 10 sunt vacante.

Vizită de lucru la celelalte obiective ale spitalului

Cu ocazia inaugurării, Raed Arafat a vizitat mai multe obiective ale spitalului finanțate din fonduri europene, care au fost finalizate sau care sunt în lucru.

A fost prezentat stadiul lucrărilor la secția de psihiatrie pentru acuți, care va fi finalizată curând.

Noua construcție va avea 50 de paturi, săli de tratamente, consultații și terasă circulabilă în partea superioară, lucrările fiind finanțate prin Compania Națională de Investiții și cofinanțate de Consiliul Județean Alba (în subordinea căruia se află spitalul).

De asemenea, o vizită de lucru a fost efectuată și pe șantierul noului corp de spital, unde vor funcționa secțiile de oncologie, radioterapie, cu specialitățile de hematologie și îngrijiri paliative, respectiv secția de cardiologie intervențională.

Construcția va fi una modernă, cu 5 etaje și heliport în partea superioară. În total, vor fi 90 de paturi, cabinete de consultații și săli de tratamente.

Clădirea va fi dotată cu aparatură medicală performantă, inclusiv un angiograf și două aparate de radioterapie.

Nu în ultimul rând, au fost prezentate mai multe proiecte recent finalizate, precum reabilitarea energetică a SJU Alba Iulia și construcția noului ambulatoriu integrat.

66 de milioane de euro din fonduri europene – atrase de Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia pentru extindere și modernizare

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a reușit să atragă, în ultimii ani, importante fonduri europene pentru lucrări de extindere, modernizare și dotare cu aparatură medicală de ultimă generație.

Cel mai mare proiect este construcția noilor secții de oncologie, radioterapie (cu specialitățile de hematologie și îngrijiri paliative) și cardiologie intervențională.