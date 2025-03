VIDEO Elon Musk poartă discuţii fără precedent la Pentagon şi vrea ca cei care au divulgat informaţii despre vizita sa să fie urmăriţi penal

Miliardarul Elon Musk şi-a dus vineri campania de reducere a guvernului federal american pe tărâmuri neexplorate, organizând o întâlnire fără precedent la nivel înalt la Pentagon şi solicitând urmărirea penală a oricărui oficial al Departamentului Apărării care scurge „informaţii false cu rea intenţie” despre vizita sa, relatează Reuters, transmite News.ro.

Elon Musk, ale cărui companii au o serie de contracte cu Departamentul Apărării, s-a întâlnit timp de 80 de minute cu secretarul american al apărării, Pete Hegseth, în prima sa discuţie de acest fel la Pentagon, care „înghite” o mare parte din cheltuielile guvernului federal. Nu a fost clar dacă generalii americani s-au alăturat virtual acestei întâlniri.

Musk a sosit vineri dimineaţă la Pentagon cu o coloană de maşini şi s-a deplasat rapid la etaj pentru a se întâlni cu Hegseth, care a declarat pe X că discuţiile se vor concentra pe „inovare, eficienţă şi producţie mai inteligentă”.

La plecare, Musk a fost văzut glumind cu Hegseth şi a declarat că întâlnirea a decurs bine.

„Dacă pot face ceva pentru a fi de ajutor, aş dori să avem un rezultat bun aici”, a spus Musk la plecare.

Elon Musk and Defense Secretary Pete Hegseth after their meeting at the Pentagon today.

. pic.twitter.com/sw5dH2JBkv

— Paul Villarreal (AKA Vince Manfeld) (@AureliusStoic1) March 21, 2025

The New York Times (NYT) a relatat că Musk ar fi informat cu privire la planuri secrete de război cu China, ceea ce Musk, Trump şi alţii au negat. Musk a numit relatarea „propagandă pură” şi a îndemnat la acţiuni în justiţie împotriva celor care au divulgat informaţiile. „Aştept cu nerăbdare urmărirea penală a celor de la Pentagon care scurg informaţii false cu rea intenţie către NYT. Ei vor fi găsiţi”, a scris el pe X înainte de întâlnirea cu Hegseth.

CE A SPUS TRUMP CU ŞEFUL PENTAGONULUI ALĂTURI

La Casa Albă, după întâlnire, Trump a spus că nu vrea să arate nimănui planurile Statelor Unite pentru un potenţial război cu China şi a făcut aluzie la potenţialul conflict de interese al lui Musk. „Nu vreau să arăt asta nimănui. Dar cu siguranţă nu i-ai arăta-o unui om de afaceri, care ne ajută atât de mult”, a spus Trump. „Elon are afaceri în China şi ar fi sensibil, poate, la asta”, a spus Trump.

Stând alături de Trump, şeful Pentagonului a spus că a avut o conversaţie informală cu Musk care s-a axat pe inovaţie şi eficienţă. „Nu a existat niciun plan de război, niciun plan de război cu China. Nu au existat planuri secrete”, a dat asigurări Pete Hegseth.

În urma controversei apărute după articolul din The New York Times, o întâlnire planificată între Trump şi membrii Statului Major Întrunit într-o sală de şedinţe securizată din Pentagon, cunoscută sub numele de „The Tank” (Tancul), nu a mai avut loc.

MUSK ŞI CONFLICTUL DE INTERESE

Accesul la un plan militar confidenţial ar marca o extindere bruscă a rolului lui Musk în calitate de consilier al lui Trump care conduce eforturile de reducere a cheltuielilor guvernamentale ale SUA. De asemenea, ar alimenta suspiciunile cu privire la conflictele de interese ale lui Musk, care, în calitate de director al Tesla şi SpaceX, are, de asemenea, interese comerciale în China.

Companiile lui Musk, Starlink şi SpaceX, au o serie de contracte cu Pentagonul, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la conflictele de interese, în condiţiile în care acesta pledează pentru inovare şi pentru o reprioritizare a cheltuielilor Pentagonului în căutarea eficienţei.

Casa Albă a declarat anterior că Musk se va recuza dacă apar conflicte de interese între afacerile sale şi rolul său în reducerea cheltuielilor guvernului federal.

Deşi Musk are deja mai multe contracte cu Pentagonul, oportunităţile pentru companiile sale, în special SpaceX, în timpul mandatului lui Trump ar putea aduce venituri de miliarde de dolari companiilor sale. Scutul de apărare antirachetă Golden Dome planificat de Trump, care ar putea necesita sute de senzori şi sateliţi pentru a supraveghea rachetele balistice care se apropie, ar fi o potrivire naturală pentru SpaceX şi unitatea sa Starlink.

Săptămâna trecută, directorul naţional al serviciilor de informaţii, Tulsi Gabbard, a declarat că a ordonat o anchetă privind scurgerile de informaţii din interiorul comunităţii serviciilor de informaţii şi că cercetează, de asemenea, grupurile de chat interne pentru a depista orice comportament necorespunzător din partea angajaţilor.

În timpul primului mandat al lui Trump, administraţia sa a trimis în fiecare an mai multe cazuri de scurgeri de informaţii către presă – în vederea unei anchete penale – decât în oricare dintre cei 15 ani anteriori, conform unor date publicate în 2021 de Departamentul de Justiţie la solicitarea grupului independent de monitorizare Project on Government Oversight, ca răspuns la un proces intentat în temeiul Legii privind libertatea de informare.