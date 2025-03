Elon Musk atacă „stânga radicală” care îşi „întemniţează adversarii”, după hotărârea justiţiei franceze în cazul Le Pen

Elon Musk, unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai preşedintelui american Donald Trump, critică decizia justiţiei franceze în cazul lui Marine Le Pen, preluând şi comentând o postare a unui apropiat conservator în care acesta amintea şi de interzicerea candidaturii lui Călin Georgescu în România, transmite News.ro.

„Atunci când stânga radicală nu poate câştiga prin vot democratic, abuzează de sistemul juridic pentru a-şi întemniţa adversarii. Acesta este manualul lor standard în întreaga lume”, a comentat Elon Musk preluând postarea lui Mike Benz.

„Marine Le Pen în Franţa, Bolsonaro în Brazilia, Imran Khan în Pakistan, Matteo Salvini în Italia, Donald Trump în America, Călin Georgescu în România. Urmărirea penală a fiecărui candidat popular este un pumnal în inima credibilităţii”, a scris Mike Benz.



When the radical left can’t win via democratic vote, they abuse the legal system to jail their opponents.

This is their standard playbook throughout the world. https://t.co/FgmgeyQ2rp

— Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2025

Acesta din urmă este în prezent director al Fundaţiei pentru Libertate Online şi este un fost funcţionar al Departamentului de Stat în timpul primului mandat al lui Donald Trump, cu responsabilităţi în formularea şi negocierea politicii externe a SUA în domeniul comunicaţiilor internaţionale şi al tehnologiei informaţiei. democraţiei. Devenit o influentă voce ultraconservatoare, Mike Benz a stârnit controverse cu afirmaţiile sale despre operaţiunile USAID, atrăgându-i imediat atenţia lui Elon Musk. Benz a susţinut că USAID este un front pentru activităţile de spionaj, ceea ce l-a determinat pe Musk să critice agenţia. Potrivit The Washington Post, acuzaţiile lui Benz că USAID funcţionează ca un front pentru agenţiile de informaţii au alimentat campania continuă a lui Musk împotriva agenţiei. Musk, citând afirmaţiile lui Benz, a numit USAID o „organizaţie criminală” şi a promis să-o dezmembreze.

Procurorii au acuzat-o pe Marine Le Pen – împreună cu alţi politicieni şi asistenţi din partidul său – de deturnare de fonduri. Lidera extremei drepte franceze a fost declarată vinovată luni şi a primit o pedeapsă de patru ani de închisoare, dintre care doi cu suspendare şi doi cu executare la domiciliu cu purtarea unei brăţări electronice. Deşi nu va sta practic la închisoare, aşa cum susţine Elon Musk, lui Le Pen i-a fost interzis să candideze pentru o funcţie publică timp de cinci ani.