Elon Musk asigură că roboții săi umanoizi vor fi implementați în fabricile Tesla încă din 2025

Miliardarul Elon Musk a afirmat, într-un anunț postat pe rețeaua socială X, pe care o deține, utilizarea roboților umanoizi încă din 2025 în fabricile sale Tesla și în producție de volum mare pentru „alte companii în 2026”, potrivit Le Figaro.

„Tesla va dispune anul viitor de roboți umanoizi cu adevărat utili în producție redusă pentru uz intern”, a scris el.

Tesla will have genuinely useful humanoid robots in low production for Tesla internal use next year and, hopefully, high production for other companies in 2026

— Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2024