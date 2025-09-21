Eliberarea ostaticilor este „o condiţie” înainte de deschiderea unei ambasade a statului Palestina, spune Macron

Preşedintele francez Emmanuel Macron urmează să anunţe luni recunoaşterea statului Palestina de către Franţa. Însă eliberarea ostaticilor deţinuţi de Hamas este „o condiţie clară înainte de a deschide o ambasadă”, a declarat şeful statului francez într-un interviu acordat duminică postului american CBS, citat de News.ro.

„Aceasta este prima serie de condiţii şi cerinţe pe care le vom pune în aplicare în procesul de pace. Dar vom anunţa în 22 recunoaşterea statului palestinian.”

Recunoaşterea statului Palestina nu înseamnă să faci jocul Hamasului, a răspuns el celor care îi reproşează decizia, în special celor din Statele Unite. „Nu răspund aşteptărilor Hamasului”, care este „obsedat de distrugerea Israelului”, a susţinut el. „Dar recunosc legitimitatea atâtor palestinieni care doresc un stat, care sunt un popor. Ei vor o naţiune, vor un stat, şi nu ar trebui să-i împingem către Hamas.”

Emmanuel Macron şi-a reafirmat, de asemenea, dezacordul profund faţă de politica militară condusă de Benjamin Netanyahu în Gaza. El a recunoscut mai întâi că această politică de distrugere a Hamas a avut un anumit „succes” militar „pentru că au ucis toţi liderii principali”. Dar, în fond, este un eşec, deoarece, dacă „armata israeliană a ucis probabil jumătate” din cei aproximativ „25.000 de combatanţi ai Hamas”, grupul terorist „a reuşit să recruteze echivalentul” de atunci. „Aveţi la fel de mulţi combatanţi ca la început”, deci „dacă vrem să desfiinţăm Hamas, războiul total nu este soluţia, deoarece nu face decât să distrugă credibilitatea Israelului”.