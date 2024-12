Elena Lasconi răspunde acuzațiilor cum că ar vrea să impună „dictatura LGBT”: „Eu am avut de suferit că mi-am arătat credința. M-am născut creștin-ortodoxă. Căsătoria pentru mine este între o femeie și un bărbat / E o manipulare rusească, e dovedită”

Întrebată cum răspunde acuzațiilor că vrea să impună „dictatura LGBT”, Elena Lasconi spune că este „o manipulare rusească dovedită”:

„Eu am avut de suferit că mi-am arătat credința. M-am născut creștin-ortodoxă, sunt botezată, când eram în școala generală aveam un profesor de biologie care ne urmărea să nu mergem la biserică, și după ne punea note mici, și ne umilea în clasă, că mergeam de Înviere la biserică”, a declarat candidatul USR la prezidențiale, marți seară, la Antena3.

„Pe de altă parte am fost criticată inclusiv pe colegii mei că am această cruce, pe care o port din 1999. Nici nu știți cât de mult am suferit personal că am declarat că am votat la referendumul pentru familie. Dar eu nu m-am lepădat de Dumnezeu. Eu îl am în viața mea și în sufletul meu, și am credința că nu își va lua ochii de la România”, a mai spus Lasconi.

„Gândiți-vă că în calitate de primar am oficiat peste 600 de căsătorii. Căsătoria pentru mine este între o femeie și un bărbat, și este o taină de la Dumnezeu. Cea mai importantă lecție pe care trebuie să o înveți este iubirea de aproape. Și toleranța, nu ura, nu dezbinarea. Nu mă interesează ce fac oamenii în dormitor”, a continuat Lasconi.

„E o manipulare rusească, e dovedită”, a mai spus candidata USR.