BREAKING LIVE Nicușor Dan, conferință de presă, la 22:15 / Primarul acuză un „fals grosolan” al Elenei Lasconi, care a publicat fotografii de la o pretinsă întâlnire cu Florian Coldea și Victor Ponta / Și Ponta a dezmințit presupusa întâlnire: „Voi depune plângere penală împotriva Elenei Lasconi și Antenei3”

Nicușor Dan a reacționat după imaginile postate de Elena Lasconi și anunță conferință de presă. „Pozele pe care le-a postat Elena Lasconi sunt un fals grosolan. Această pretinsă întâlnire n-a avut loc niciodată”, a spus Nicușor Dan.

Victor Ponta a reacționat și el după ce Elena Lasconi a publicat niște imagini sugerând că a existat o întâlnire între acesta, Coldea și Nicusor Dan. Ponta neagă că ar fi existat vreo întâlnire și anunță că va face plângere penală împotriva Elenei Lasconi.

Și în dezbaterea electorală de ieri organizată de Antena3, Elena Lasconi a sugerat că Nicușor Dan s-ar fi întâlnit cu Florina Coldea. Ea l-a întrebat pe Nicușor Dan când s-a întâlnire cu Coldea cel mai recent, dat fiind că anterior primarul Capitalei ar fi menționat că s-a întâlnit o singură dată cu Coldea, la o recepție a Ambasadei Franței unde erau sute de alte personaje.

Nicușor Dan s-a limitat să afirme că a mai răspuns la această întrebare.

În emisiunea „Piața Victoriei” de la Europa FM, Elena Lasconi a spus că Nicușor Dan s-ar fi întâlnit de mai multe ori cu fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, spunând că are poze cu cei doi și că le va face publice astăzi, pe 1 mai: „Am primit un e-mail cu niște probe în acest sens, și am vrut să văd dacă, întrebându-l, va recunoaște”. .